國慶焰火在花蓮 難得一見的海上焰火秀

2018年09月27日 12:02 中時 范振和

國慶焰火在花蓮，慶籌會主委蘇嘉全聲稱，這將是百年難得一見的美麗海上焰火秀。（范振和攝）

國慶焰火在花蓮，由代理縣長蔡碧仲（右三）、慶籌會主委蘇嘉全（左三）等人聯手啟動。（范振和攝）

花蓮縣代理縣長蔡碧仲（右三）、慶籌會主委蘇嘉全（右四）等人歡迎國內外遊客到花蓮觀賞國慶焰火。（范振和攝）

就在秀林鄉水源國小原住民小朋友《印記》活潑舞蹈下，揭開了27日「107年國慶焰火在花蓮」記者會的歡愉序幕，慶籌會主任委員蘇嘉全、代理縣長蔡碧仲等人說明，這是百年難得一見的「海天一色加色彩繽紛」的國慶海上焰火秀。

蔡碧仲說，國慶焰火活動首次花蓮舉辦，特別首創在浩翰壯闊的太平洋施放海上煙火，預計施放３萬多發焰火彈，其中，甚至有國內目前最大的24吋焰火彈，閃亮在太平洋夜幕中，整個花蓮市美麗的海岸線及近郊山巔都是絕佳觀賞地點，將為各地遊客帶來絕佳美景。

立法院長蘇嘉全指出，今年4月（應是2月、口誤）花蓮發生大地震後，重創花蓮觀光產業，立委蔡（應是口誤、「蕭」）美琴去找他，希望國慶焰火拉到花蓮舉辦，經焰火處評估後，認為花蓮海面是絕佳的施放地點，這將是有史以來最漂亮的國慶焰火，在蔡總統支持下決定移師花蓮。

蘇嘉全說，去年國慶焰火在台東縣推出時，全年引進700萬觀光人次，當晚就有10萬人觀賞，人山人海，他希望自由行遊客、團客今年國慶都能到花蓮，而全國公務人員有國民旅遊卡，也盼能到花蓮度假，呼吸最新鮮的空氣，留下畢生難忘的回憶。

蔡碧仲說明，縣府為配合國慶焰火，同時舉辦以原住民族及客家族群的音樂及舞蹈為特色的國慶焰火晚會，並且規劃4條免費市區接駁路線，讓遊客便利往來於市區及各主要觀賞點間，東大門夜市也提前在當天下午3點開市。也將推出國慶觀光紀念卡，當月只要憑該卡即可在花蓮市形象商圈及東大門夜市享受折扣優惠。

縣府觀光處長彭偉族說，花蓮觀光業者也於國慶假期規劃了系列活動，搭配溫泉專車及真情巴士，結合在地文化、觀光資源、多項住宿及消費優惠方案，其中，溫泉專車將於國慶當周加碼行駛，提供民眾體驗花蓮優質的溫泉及縱谷風光。

(中時 )