《全台最速報》賭場設不設 藍綠空中駁火

賭場設不設 藍綠空中駁火

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中時電子報
綜合報導

◎賭場設不設 藍綠空中駁火

高雄要不要設觀光賭場近日成為選戰焦點，市議會國民黨團27日開記者會，找出2009年前市長陳菊答詢回應「若真要設博弈專區，旗津條件優於澎湖」，痛批「陳菊可以講，韓國瑜拋出議題就被攻擊」，質疑民進黨選情告急「逢瑜必反」。

◎國道1號化學槽車翻覆 駕駛不治

一輛運載丙烯氣體化學槽車於今日上午5點半左右，行經國道1號南下254.8公里處，嘉縣民雄鄉寮村頂路段，疑似因前輪爆胎，衝出邊坡，掉落產業道路，化學槽車曳引車頭、車身分離，散落田中，38歲鄭姓駕駛受困變形車頭中，救出後已無生命跡象。

◎7旬婦駕車撞4貼機車 4人輕重傷

台中市驚傳汽車撞四貼機車的意外！75歲蔡姓老婦人26日晚間駕駛汽車行經大里區仁化路時，車子卻突然跨越雙黃線，直接衝撞行駛在對向車道、搭載著年輕夫婦及2名小孩的四貼機車，消防隊獲報後將4人送醫，但2名幼童分別因肝出血、顱內出血，仍在救治中。

◎蘇貞昌直播嗆政見畫大的 侯友宜：他開心就好

年底選舉剩不到2個月，新北市長選戰煙硝味依舊濃厚，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨日上網路媒體直播節目時，大嗆對手侯友宜政見都是畫大的，侯友宜今表示，他開心就好，自己已習慣，會認真打拚做自己的事，用正向力量來選舉。

(中時電子報)

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