挑戰金馬影迷極限！恐怖、暴力、禁忌一網打盡

2018年09月27日 12:02 中時 徐桐炘

金馬影展陸續公布連串猛片，繼日本cult片名導塚本晉也，今日再推出充滿爭議的阿根廷導演加斯帕諾埃（Gaspar Noé）專題，他將有四部作品參展。除了獲得本屆坎城影展導演雙週C.I.C.A.E.獎的《高潮》（Climax），還包括《不可逆轉》、《嗑到荼蘼》、《性本愛》這三部常被列為超限制級的禁忌強片。此外，重口味的觀眾還有《威靈頓超自然檔案》、《龐克武士》、《惡童無懼》、《完全邪惡指南》、《窺機警探偵查事件》、《金童藥不要》、《盜夢特攻隊》等多部惡搞、怪誕、奇幻的佳片可以選擇。

加斯帕諾埃的《不可逆轉》曾角逐坎城影展金棕櫚，卻因暴力場面與一鏡到底的強暴鏡頭引起軒然大波，而被多地列為禁片。而曾獲西班牙奇幻影展評審團特別獎的《嗑到荼蘼》則是公認的藥物電影里程碑。《性本愛》藉由赤裸的性來探究愛情的本質，更讓他成為電檢的頭痛入物。而他最新作品《高潮》找來《金牌特務》的「刀鋒女」蘇菲亞波提拉主演，癲狂失序的逼真刻畫，依舊令人瞠目結舌。影展單位提醒影迷入場前先做好接受震撼的心理準備。

除此之外，影展也邀來《雷神索爾3：諸神黃昏》導演塔伊加維迪提監製、傑梅恩克萊門特執導的《威靈頓超自然檔案》，以偽紀錄片手法惡搞各種超自然生物和奇異事件，可說是《吸血鬼家庭詩篇》的衍生劇。日本龐克名導石井岳龍與王牌編劇宮藤官九郎合作的《龐克武士》，集結綾野剛、染谷將太、東出昌大、北川景子、淺野忠信、永瀨正敏等超強卡司，展開一場華麗、熱血的大戰。曾以《超能輪胎殺人事件》在金馬影展造成轟動的法國導演昆汀杜皮爾，這回以《窺機警探偵查事件》帶領觀眾辦案，不到最後一刻不揭開真相。三部都是足以令影迷笑破肚皮的超強喜劇。

獲得恐怖小說泰斗史蒂芬金盛讚、更被《水底情深》奧斯卡最佳導演吉勒摩戴托羅視為年度必看電影的《惡童無懼》，以孩童的魔幻視角，呈現底層的黑暗暴力。《完全邪惡指南》則集結奧地利、德國、美國、波蘭、希臘、匈牙利及土耳其等國的奇幻名導同台競技，以各地鬼故事和鄉野奇談，挖掘「恐怖」的多種面貌。

奪下本屆坎城影評人週大獎的《金童藥不要》，以荒謬戲謔的手法，笑看足球金童崩毀的戲劇人生，呈現最不正經的科幻政治寓言。在盧卡諾影展好評不斷的《盜夢特攻隊》，融合了名畫與電影等經典元素，被譽為近年最重要的歐洲動畫，動畫迷不可錯過。

《高潮》

《性本愛》阿根廷鬼才名導加斯帕諾埃最新作品《高潮》，靈感取自真實事件，描述剛選入新舞團的舞者正為巡迴演出密集彩排，當彼此五感逐步解放，他們才發現大量迷幻藥已隨酒精滲進身體，將所有人推向宛如癲狂附魔的極限。影片找來舞者出生的《金牌特務》「刀鋒女」蘇菲亞波提拉領銜主演，以將近三十分鐘的一鏡到底，穿梭人物內心的黑暗與狂喜，捕捉恐懼和慾望同時爆發、心神智皆失序的驚人樣貌。

《不可逆轉》

加斯帕諾埃角逐坎城金棕櫚的第二部長片《不可逆轉》（2002），當年以充滿爭議的暴力場面與一鏡到底的強暴鏡頭引起軒然大波，成為影迷間流傳的禁片傳奇。故事聚焦在文森卡索與時任妻子莫尼卡貝魯奇飾演的情侶檔，女生被強暴毆打昏迷送醫，男友展開血腥報復。影片藉倒敘手法爬梳事件的十二個片段，但縱使敘事扭轉時間，命運的悲劇終究發生。

《嗑到荼蘼》

加斯帕諾埃贏得西班牙Sitges 奇幻影展評審團特別獎的《嗑到荼蘼》（2009），講述以販毒維生的哥哥意外死於警槍下，卻因與妹妹承諾永不分離的誓言，使他的靈魂徘迴人世。本片透過大量的主觀手持鏡頭，以及迷幻冶豔的視覺效果，藉以呈現主角進入藥物刺激後的感官世界，也做為脫離肉身後的漂泊魂魄，回顧空虛一生下的愛與羈絆。

《性本愛》

每部作品必定掀起影壇議論的加斯帕諾埃，繼暴力和毒品的主題，《性本愛》（2015）則大膽地藉由赤裸的性來探究愛情的本質。影片描述在法國念電影的青年，與女友沈溺在各種瘋狂性愛中，直到一名未成年少女的加入、意外懷孕，讓原本維持的完美平衡逐漸失控。加斯帕諾埃以拿手迷幻激情的影像風格，帶來影史上最慾望橫流，卻也最純粹動人的異色愛情。

《威靈頓超自然檔案》

《雷神索爾3：諸神黃昏》紐西蘭導演塔伊加維迪提監製、傑梅恩克萊門特執導的迷你喜劇影集《威靈頓超自然檔案》，將在金馬影展登上大銀幕。製作團隊再度以偽紀錄片的手法跟著紐西蘭首都威靈頓的警察上路，調查惡魔、外星人、幽靈、狼人、吸血鬼和殭屍，各種超自然生物和奇異事件，還惡搞《X檔案》、《大法師》各種恐怖經典，可說是《吸血鬼家庭詩篇》的衍生劇，絕對讓影迷笑破肚皮。

《龐克武士》

日本獨立導演先鋒石井岳龍充滿招牌華麗龐克美學的《龐克武士》，邀來王牌編劇宮藤官九郎改編同名小說，講述江戶時代的無賴浪人為了謀騙官職，謊稱亂世邪教東山再起，豈知反被利用為政治鬥爭工具，展開一場世紀大混戰。邀來綾野剛、染谷將太、東出昌大、北川景子等超強卡司主演，《八萬伏特霹靂神龍》老班底淺野忠信、永瀨正敏也以超絕扮相客串關鍵角色，在熱血搖滾節奏中斬出生涯最瘋新作。

《窺機警探偵查事件》

《超能輪胎殺人事件》法國荒誕喜劇奇才昆汀杜皮爾，這回《窺機警探偵查事件》再出奇招，以一名倒楣男子因發現路邊屍體成為兇案主嫌展開，當他試圖與警探解釋衰事緣由，一連串荒謬怪事卻接連發生。昆汀杜皮爾以拿手的超現實元素、幽默嘲諷的對白，在有限的時間與空間激盪驚人火花，挑戰觀眾的預期心理，不到最後一刻猜不透真相。

《惡童無懼》

墨西哥新銳女導伊莎羅培茲的新作《惡童無懼》，描述流離失所的女孩為尋求食物與庇護加入少年幫派，當他們執行謀殺毒梟的危險任務時，卻出現難以解釋的奇幻異獸。導演以獨到的女性視角關注墨西哥被忽略的兒童世代，透過魔幻寫實手法述說黑暗暴力童話。影片上映至今好評不斷，不僅獲得恐怖小說泰斗史蒂芬金盛讚，更被奧斯卡最佳導演吉勒摩戴托羅視為必看的年度十大電影之一。

《完全邪惡指南》

集結《晚安媽咪》、《魅惑人魚姬》、《情慾勃根第》等來自奧地利、德國、美國、波蘭、希臘、匈牙利及土耳其等國的九位奇幻名導同台競技的《完全邪惡指南》，八部驚悚短片分別由導演取材家鄉的鬼怪傳說、民俗禁忌和寓言，有附身人體的瘟獸、波蘭墳場女鬼、希臘的醜陋魔物，還有印度地窖的黑暗秘密。不僅運用多種經典驚悚電影的技藝，更結合不同敘事形式挖掘恐懼心理的本質，展現「恐怖」的各種面貌。

《金童藥不要》

葡萄牙鬼才導演搭擋雙蓋布里爾埃布朗茲和丹尼爾施密特，一舉擒下坎城影評人週大獎的首部長片《金童藥不要》，以歐洲最夯足球入題，描述性情耿直的天才金童因錯失世界盃決賽的致勝球，人生風雲變色，還捲入複雜的科學實驗和政治陰謀。導演藉由荒謬戲謔的手法，以在地視角處理震盪歐洲的經濟困局與難民議題，呈現最不正經的當代科幻政治寓言。

《盜夢特攻隊》

匈牙利導演米洛拉科斯蒂震撼動畫界的首部動畫長片《盜夢特攻隊》，講述心理治療師的睡眠飽受名畫侵擾，唯一的解方是偷走那些邪魔化的畫作，因此找來四名神懷絕技的病人，決定偷遍全球各大美術館。影片不僅巧妙地結合藝術史與《教父》、《羅生門》等經典電影元素，更藉此探索東德時期的黑暗歷史，被影評譽為是繼《佳麗村三姊妹》後最重要的歐洲動畫片。

(中時 )