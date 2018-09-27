中市「台中之心」計畫 創造文化城中城風貌

2018年09月27日 12:47 中時 陳世宗

台中市「台中之心」計畫，串聯7園道7公園創造文化城中城的新風貌！（陳世宗攝）

台中市政府推動「台中之心」計畫，串聯全市7條園道及7處公園，改善既有人行、自行車道環境，形成市中心綠色道路，希望展現「台中文化城中城」風貌。市長林佳龍表示，MR.B&B（捷運、鐵道、公車、公共自行車路網）綠色交通網逐步完成，要把台中市的「珍珠」串成「項鍊」，打造宜居幸福城市。

建設局27日於西區綠園道舉行「台中之心第一期完工典禮」，林佳龍在建設局長黃玉霖、西區區長陳麗珠陪同下主持祈福儀式。

林佳龍說，市府積極規劃MR.B&B綠色交通網，串聯捷運、鐵路、公車、自行車，逐步打造台中為更宜居幸福的城市。目前以「翡翠珍珠項鍊」概念串聯7條園道及7處公園，形成市中心精華路段的完整綠色道路，要呈現「台中文化城中城」的風貌。

林佳龍指出，為迎接2018年台中世界花卉博覽會，市府致力將台中改造為花園城市，營造舒適安全的道路景觀及人行環境；未來將規畫各分區自行車延伸段，以大系統結合中小型系統方式，提供更豐富的自行車遊憩路線。

建設局表示，「台中之心第一期工程」已於107年8月13日完工，主要以人車分流之設計原則建置自行車專用道，路線起自科博館，經由草悟道至國美館、美術園道及崇倫園道，最後串接興大園道。

第二期工程包括忠明園道、育德園道正在施工，預計明年3月完工，興進園道及東光路廊道也已發包規劃中。未來更評估進行第三期工程，市府希望能串連市區5川流域，包括綠川、柳川、旱溪等，將台中市的「珍珠」串成項鍊，讓市民及觀光客享受台中完善的綠色道路。

(中時 )