恐怖效應！台大研究：睡前滑手機8分鐘、晚睡1小時

台大研究顯示，睡前滑手機，嚴重影響睡眠。（魏怡嘉攝）

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睡前滑手機不僅傷眼，還會讓你睡不著！台大醫院與台灣大學合作研究發現，睡前滑手機8分鐘，會讓人晚睡1小時，主要因為手機中較長波長的藍光，會活化全身的交感神經系統，造成心跳加速、出汗及血壓升高，結果精神愈來愈好；過去已知光線、太亮會使人睡不著，台大亦首度揭秘，這種「視而不見」的生理感應，主要為視網膜內的「內生感光視神經細胞」（ipRGC）接受到較長波長藍光刺激所致，進而產生全身機轉反應。

台灣大學生命科學系副教授陳示國表示，3C產品光線於生理的影響近年受到相當的重視，其中短波長藍光傷眼已為大家所熟知，且現在的手機中亦多設有黃片過濾，但卻忽略了手機也同時存在的長波長藍光（470nm）。為了瞭解長波長藍光對生理機能的影響，台大醫院與台灣大學共同合作完成這個研究，研究結果亦發表在「美國國家科學院期刊」。

陳示國指出，結究在小鼠即將進入睡眠時，給予眼睛較強的藍光刺激，結果發現會高度活化小鼠全身的交感神經，造成心跳加速、出汗、血壓升高及活化腎臟交感神經，同時也會使得休眠的毛囊幹細胞活性增加，且僅8分鐘的刺激，即可持續造成全身交感神經興奮超過1小時。

同時參與研究的台大皮膚科教授林頌然表示，研究也進一步發現，長波長藍光所產生的生理反應，並非經由眼球錐狀與桿狀細胞這兩種與視覺成像相關的感光細胞所調控，而是利用視網膜內的「內生感光視神經細胞」（ipRGC）作為受體，向腦部的視交叉上核發出訊號，隨後活化全身的交感神經，進而影響全身的生理反應。

陳示國表示，這個研究揭示了長波長藍光調節自主神經系統的新功能，也顯示睡前如果有較強藍光的刺激，可能會引起持續性的交感神經興奮，使人亢奮，進而影響睡眠，所以，睡前不要再滑手機了，尤其光線對生理的影響有累加的作用，多滑1分鐘，可能會因而晚睡半小時以上，尤其不要在棉被內偷滑手機，因瞳孔會放的更大，會增加進光量，不僅傷眼，也會嚴重影響睡眠。

(中時 )

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