聯合國大會總辯論第二天 友邦4國為台發聲

2018年09月27日 12:15 中時 陳建瑜

聯合國大會總辯論進入第二天，友邦史瓦帝尼、吉里巴斯、諾魯及帛琉元首均在總辯論中為台灣執言，而宏都拉斯則維持過去並未提及台灣。外交部發言人李憲章今強調，「事前我跟友邦充分溝通，尊重友邦在聯合國大會期間選擇不同場域替台灣發聲」。

雖然目前瓜地馬拉及宏都拉斯在聯合國大會總辯論並未提及台灣，但至今已有6個國家為台灣發言，25日巴拉圭、馬紹爾，26日則有史瓦帝尼、吉里巴斯、諾魯及帛琉。

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世在演說中表示，史瓦帝尼王國重申其呼籲聯合國提供中華民國（台灣）人民參與聯合國發展體系及作出貢獻機會之堅定立場。

恩史瓦帝三世強調，台灣在眾多領域之經驗，對永續發展各面向至為重要，並可為聯合國工作與其會員帶來深遠貢獻。為使聯合國與全人類相關，以符合其普遍性原則之精神，強烈呼籲台灣人民不能被遺漏。

吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）則說，在未來12個月期間將落實的聯合國大會主題，是有關在地球上居住的所有人類。「若聯合國繼續忽視居住在我們共同家園且作出貢獻，卻持續被排除在此一進程之外的台灣2300萬人民，則此一主題將不適當」。

馬茂強調，「我們是一個大家庭」，因此呼籲應採取包容性作法，使台灣參與國際進程，讓其對聯合國此一組織之關切領域以及落實「永續發展目標」作出貢獻。

諾魯總統瓦卡（Baron Waqa）指出，為使聯合國與全人類相關，必須納入台灣人民。台灣人民應如其他國家人民一樣被公平對待，聯合國體系應解決台灣2300萬人民被排除在聯合國體系外之嚴肅問題。

瓦卡強調，聯合國憲章之序言清楚揭櫫該組織之使命為何，他引述：「重申對基本人權、人的尊嚴與價值，以及男女與大小各國平等權利之信念。」他要感謝對諾魯提供協助的澳大利亞、台灣、紐西蘭、日本、印度、俄羅斯、義大利、以色列、古巴及歐盟政府。他們至為珍視貴國之友誼，並期待持續合作。

帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau, Jr.）則表示，中華民國台灣長期以來係我國努力達成永續發展目標之盟邦，此一特別友誼及慷慨可見諸於其對帛琉基礎設施之投資，以及在衛生及教育上之持續援助。

雷蒙傑索說，帛琉敦促聯合國尋求解決方案，將台灣納入其所有進程，包括「國際民航組織」及「世界衛生組織」在內。帛琉政府堅信，聯合國體系納入台灣，將對其工作及邁向2030年暨以後之永續發展目標大有助益。

(中時 )