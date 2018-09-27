20年來景氣最好？百貨店王周年慶出狠招

新光三越台中店27日舉辦周年慶開跑前誓師大會，迎接34.8億營業目標。（馮惠宜攝）

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新光三越台中店周年慶預購27日起跑，打出化妝品滿2000送200、全館滿5000送500的促銷主軸。（馮惠宜攝）
新光三越台中店周年慶10月4日登場，店家精選家店四大機皇以優惠價促銷。（馮惠宜攝）

「周慶冠軍、全台第一」全台百貨店王：新光三越台中店27日舉辦周年慶誓師大會逾800名員工齊聚一樓廣場齊呼口號，端出「全館滿5000送500、化妝品滿2000送200、名品滿10000送1000」等高達26％回饋率專案，翻開三大本DM無論滿額贈、商品力都很給力，比對總統蔡英文20年來景氣最好說法，商家卯起來拼經濟不手軟。

新光三越台中店率全國新光之先，今年周年慶預購自28日起跑、10月4日起正式展開25日的促銷檔期，除擴大舉辦誓師大會，也正式引進新加坡國寶餐廳珍寶海鮮餐廳，以螃蟹料理聞名的珍寶台中獨家店選在這天開幕，也期許店王這波周年慶大戰一路橫著走。

新光台中店周年慶打出十大促銷主軸，每一樣都是比往年更殺，尤其以化妝品帶頭要創造8億元營業目標，目前是中部化妝品專櫃品牌最齊全的新光三越，此次化妝品全館滿額贈門檻從2000變200，更以大數據分析打出精選「年度暢銷排名三冠王」最低3.5折起要吸引全台消費瘋搶。

迎接iPHONE新機上市，新光台中店在三C、名品、家電也打出首七日滿萬送千的回饋，再搭配信用卡刷卡滿額買新機比電信通路折扣更多；且新光也首度打出APP賣場、數位百貨，要線上線下結合，24小時搶買氣。

(中時 )

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