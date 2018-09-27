專訪／吳念軒、宋緯恩比家人更像家人！哥倆好攜手搶金鐘

2018年09月27日 12:19 中時 林淑娟

吳念軒（右）、宋緯恩哥倆好。（蘇蔓攝）

吳念軒（右）、宋緯恩哥倆好。（蘇蔓攝）

吳念軒、宋緯恩哥倆好。（蘇蔓攝）

吳念軒、宋緯恩哥倆好。（蘇蔓攝）

吳念軒、宋緯恩哥倆好。（蘇蔓攝）

吳念軒。（蘇蔓攝）

吳念軒。（蘇蔓攝）

宋緯恩。（蘇蔓攝）

宋緯恩。（蘇蔓攝）

以《紅衣小女孩2》「虎爺」爆紅的吳念軒，與同門的宋緯恩因主演TVBS《翻牆的記憶》一起入圍金鐘獎男配角及新進演員獎，其實兩人私下感情深厚，吳念軒說：「朋友就是你選擇的家人，我們兩個比家人更像家人！」宋緯恩也說吳念軒就是他在台北的家人，「他可能沒有陪我共度20歲以前的日子，但20歲之後的我們，幾乎沒有秘密」！

吳念軒與宋緯恩2015年2月參加「華流之星」選拔，因為一起接受表演訓練，下課又總是一起搭火車、分享心事而培養出「火車情」。拍《翻牆》時，他們愛鬥嘴、嬉鬧的親密互動常被旁人形容好像「小情侶」！其實兩人當初並非一見如故，宋緯恩笑說：「我一開始看他不順眼！因為他太愛耍帥了，可是他又真的很帥！」也因為有這麼帥的同學一起受訓，更砥勵著宋緯恩一定要把表演學好，「因為我是男生裡最醜的！」

哥倆好聚在一起時，除了聊表演話題時態度正經認真，其他時候不是在鬥嘴打鬧就是「垃圾話」不斷，兩人都說，因為對方是他們覺得最能舒服自在相處，完全不用包裝的人，想講什麼就講什麼。而且湊在一起時智商會一起變低，什麼莫名其妙的事都敢做，宋緯恩爆料，只要有他在，吳念軒就好像有人壯膽，很喜歡去跟陌生人亂哈拉聊天。

除了愛鬥嘴，這對幼稚鬼甚至還會打架，「而且我們是認真打、互相考驗肌耐力的那種」，吳念軒日前玩瘋了，竟把宋緯恩內褲脫掉，宋緯恩一氣之下，也把對方內褲扯破。不過兩人都有默契，雖然搞笑玩鬧，仍會在一定底線之內保護對方，因為知道拍戲需要靠臉吃飯，不能發生意外。

兩人的深厚友情，開始於最辛苦的新人培訓期。念書時就辦助學貸款靠自己的吳念軒，在接演《翻牆》之前，平均月收入只有6000元，還是學生的宋緯恩偶爾必須靠家人資助，他們回憶起都還沒開始拍戲時，「念軒騎機車載我去松山車站附近的一家自助餐店，我們兩個拿了好多菜，竟然不到100元，跟一群工人、做資源回收的人一起吃飯。當時心想，竟然有人願意陪我吃這種東西。因為彼此都知道生活上沒這麼富裕，覺得能交這朋友真不錯，就算只是吃便宜自助餐也不會覺得尷尬」。

吳念軒說，有次一起騎車去很遠的地方吃便宜牛肉麵，當時下著雨，他們在騎樓屋簷下躲雨時開始談心，當時兩人就約好了，「之後誰開始有戲拍，開始紅了，都不能歪掉，如果發現對方走偏了，要打醒對方，我們要一定要互相提醒」。

演藝之路不免有競爭，但吳念軒說，現在愈來愈覺得在這圈子能交心的朋友不多，所以有這樣宋緯恩這樣一位懂自己的知交更覺珍貴，「就算真的有一天我們要一起競爭影帝，輸給他，是我唯一不會不開心的！而且我會很替他開心！」這時宋緯恩又故意講反話：「但我輸給你，我會不開心啊！」

(中時 )