國民黨：執政時對228等事件賠償道歉 若有遺漏請促轉會查

2018年09月27日 12:26 旺報 潘維庭

因不滿國民黨立院黨團日前翻牆突襲行政院，前往促轉會張貼「東廠」字樣之看板，27日上午包含「台灣二二八關懷總會」、「五十年代白色恐怖案件平反促進會」與「台灣政治受難者關懷協會」等團體，以及基進黨、時代力量議員參選人到國民黨中央黨部陳抗。國民黨表達三點立場：

一、沒有程序正義就沒有實質正義。促轉會「張天欽們」自比東廠，企圖運用政治操作的手段干擾選舉，打擊政治對手。這種利用公權力，把立委當側翼，完全違背程序正義的作為，是對轉型正義最大的傷害。台灣人民期待的轉型正義，必須拒絕「張天欽們」。

二、1995年3月立法院通過「二二八事件處理及補償條例」、2007年3月立法院修正通過將「補償條例」改為「賠償條例」，整部條例經過多次修正，最後一次修正是在2013年馬政府時期。另外，1998年6月17日立法院通過《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》。因此，國民黨執政時期，對於228與白色恐怖時期事件，早就開始賠償、道歉，如果至今尚有遺漏者，應該請促轉會調查清楚並予以賠償。

三、鬥爭只會製造衝突，仇恨只會撕裂社會。請民進黨不要為了政黨私利鬥爭在野黨，撕裂台灣社會，這是對台灣最不負責任的行為。

(旺報 )