政院通過兩岸條例 陸資違法來台投資最高罰2500萬罰鍰

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為避免陸資違法投資大同案再次發生，行政院院會上午通過兩岸條例第93條之1修正草案。陸資未經許可來台投資罰鍰，由現行新台幣12萬元以上60萬元以下，修正為新台幣5萬元以上2500萬元以下，並得按次處罰至改正為止。

陸委會表示，本次修法調高陸資未經許可來台投資罰鍰上限，並將陸資投資事業規避主管機關檢查納入裁罰對象，以遏止陸資違法投資或違規之行為，另考量實務上不乏小額投資違規態樣，將由主管機關依違法情節輕重及比例原則進行裁處。

陸委會說，有關陸資違法投資裁罰額度，是參照兩岸條例第86條國人違法赴陸投資或技術合作的罰鍰規定，將罰鍰，由現行新台幣12萬元以上60萬元以下，修正為新台幣5萬元以上2500萬元以下，由主管機關依違法情節輕重及比例原則，處以罰鍰；給予投資人改正機會，減輕對投資人及其國內投資事業之影響；並配合公司法廢除外國公司認許制度，修正相關文字。

另外，對於應申報未申報、違規轉投資、應辦理審定未辦理等罰鍰，也由新台幣6萬元以上30萬元以下，修正為新台幣5萬以上250萬元以下。另增訂陸資投資事業規避、妨礙或拒絕主管機關檢查者，也是裁罰對象。

這次修法也新增「微罪不舉」規定，考量陸資投資人來台投資如有違規情節輕微之情事，增列主管機關得先限期命其改善，已完成改善者，免予處罰的規定。

(中時 )

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