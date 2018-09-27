侯友宜政見影片造假？王定宇批：騙到國外去

2018年09月27日 12:24 中時 鄭舲 、黃世麒 、黃世麒

民進黨立委李俊俋、王定宇等日前質疑國民黨新北市長參選人侯友宜的政見影片造假，要求侯友宜道歉並將影片下架。王定宇今再提出影片來源資料庫規定指出，該網站明白規定影片不得作為政治性廣告用途，批侯友宜不僅欺騙新北市民，還「騙到國外去。」(鄭舲攝)

民進黨立委李俊俋、王定宇等日前質疑國民黨新北市長參選人侯友宜的政見影片造假，要求侯友宜道歉並將影片下架。王定宇今再提出影片來源資料庫規定指出，該網站明白規定影片不得作為政治性廣告用途，批侯友宜不僅欺騙新北市民，還「騙到國外去」。

民進黨團之前踢爆，侯陣營花了不到2萬元製作批評深澳電廠的影片，影片一開始出現的漏油畫面，是以色列阿什杜德海灣漏油、另一個漏油片段是加拿大不列顛哥倫比亞省輪船漏油影片，影片各需要台幣約5506元；冒黑煙部份，則是來自俄羅斯最大鋼鐵工業中心「馬格尼托哥爾斯克」，約值台幣6121元，共值不到2萬元。

王定宇今表示，侯友宜影片被質疑造假後，不但沒道歉下架，還花錢上主流電視台播送。他指出，影片來源是來自美國德拉瓦州登記的圖資資料庫，網站上有明確規定，不能做政治性的廣告用，「請問選舉廣告是不是政治性廣告？」王定宇痛批侯友宜不尊重智財權、不尊重法規、不負責任、有錯也不承擔，「讓你承擔一個新北市會發生什麼事？」

綠委鄭運鵬則說，侯友宜的行為用台語講，就是「沒水準又兼不衛生」，畫面提供廠商明確規定不得使用於醫療健康相關及政治廣告，就是怕誤導，「你是警察背景，自己都不守法，誰要遵守規則？」他建議侯友宜直接到林口電廠拍超超臨界機組煙囪排煙做廣告，「如果拍不到這麼嚇人，就不要欺騙、恐嚇選民。」

另外，對於國民黨高雄市長參選人韓國瑜提出醫療觀光政見，表示「治乳癌只要200美金」，曾任婦產科醫師的綠委林靜儀批評「他的言論說成是政見，是嚴重污辱政見兩個字。」林靜儀說，台灣因為健保覆蓋率很好，癌症病人可以得到好的治療，不代表非常廉價。國際醫療觀光可以做，以高醫療水平吸引其他國家，但不代表可以賤賣台灣醫療專業。

民進黨團幹事長李俊俋表示，國民黨的候選人是「從北騙到南、從北混到南」，影片造假、內容不解釋清楚，出事就硬拗，提了政見又說「只是舉例」，這是負責任的態度嗎？民進黨要嚴正警告侯友宜、韓國瑜和其他國民黨候選人，不要再用造假、用騙的方式，認為台灣選民容易欺騙。

(中時 )