「公投綁大選」已入法 學者：政策方向已定 難有轉圜空間

2018年09月27日 12:34 中時 楊佳穎 、 劉宗龍

中選會27日舉行「107年全國性公投與地方公職人員選舉同日舉行投票相關事宜公聽會」，邀請各政黨代表、專家、學者與會，聽取各界意見。（劉宗龍攝）

年底選戰逼近，公民投票綁大選議題引發討論，苗栗縣政府日前更提案建議大選、公投脫鉤舉辦，中選會今舉行公聽會聽取各界意見。會中，與會的學者一致認為，《公投法》第23條明定已有明文規定，在沒修正之前，「應」與全國性選舉同日舉行，這部分恐無法用行政裁量或聽證會等方式變更立法規定。

主持人、中選會委員林慈玲指出，年底投票日已定在11月24日，同時《公投法》修正後，至今日止共有10案已提出連署人名冊，目前正由各戶所查對選舉人名冊中，中選會這幾個月來也一直朝向全國性公投與地方公職人員選舉同日舉行投票的方向進行相關規劃及籌辦。

她進一步說，近日有些各方聲音，探討相關選務工作是否會出現困難、影響選務進行，因此召開公聽會盼聆聽各界聲音，並在既定規劃下，參考大家的意見做最好的處理。

政治大學法律系教授劉宗德指出，《公投法》第23條明定「主管機關應於公民投票案公告成立後一個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行」，顯見當時立法者已確定「應」與全國性選舉同日舉行。他強調，在《公投法》第23條尚未修正前，「應」與全國性選舉同日舉行，「這部分恐怕沒辦法用行政裁量或聽證會等方式變更立法規定。」

成功大學政治系教授楊永年也說，公投與地方選舉政策形成、規劃是中央政府責任，特別是「公投綁大選」已經入法，政策方向已定，看來很難有轉圜空間；若公投與地方選舉要脫鉤，除了有違法之虞，也可能要付出較大的政治及社會成本，連鎖效應不得忽視。

中央研究院法律學研究所研究員蘇彥圖表示，對於《公投法》第23條，中選會沒有裁量權限，即便針對「全國性選舉」可能還有解釋空間，但從立法者原意及整個體系的解釋，確實比較傾向於只要是全國性辦理選務工作，就屬於全國性選舉。

他進一步說，中選會過去也一直規劃合併舉行，最重要的原則就是「遊戲進行中不要改變遊戲規則」，而現在提出要不要脫鉤就是個錯誤的解決方法，但也點出問題，讓大家了解地方選委會確實遇上選務困難。

國民黨團書記長曾銘宗則強調，《公投法》第23條規定很清楚，呼籲中選會不要試圖解釋「什麼是全國性選舉」，而國民黨的要求很簡單，就是依法行政，盼中選會獨立在各黨派之外、獨立行使職權；若意圖在選前不到2個月的時間變更遊戲規則，造成的政治責任及效應，中選會及內政部都承擔不起。國民黨團首席副書記長吳志揚也說，這次公務員朋友很辛苦，但法律上就是「應」同日舉行，若要用曲解法律方式改成「得」，就是瀆職。

(中時 )