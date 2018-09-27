Q彈「斗南越光米」 便利商店吃得到

雲林縣斗南鎮農會近期與連鎖便利商店合作，使用「斗南越光米」開發新口味飯糰。（游昇俯攝）

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品質更勝日本的越光米，現在在便利商店商就吃得到。連續三年獲得農糧署「精饌米獎」肯定的雲林縣斗南鎮農會「斗南越光米」，近期與連鎖便利商店合作，不僅在電商平台上架販售，更開發全新口味「檸檬奶油鮭魚飯糰」，讓外食族在便利商店就能吃到。

農委會農糧署署長胡忠一表示，精饌米獎評比是從市面上買回銷售米品，再亂碼編號，經評審盲測選出，不僅重視煮熟米飯的口感及香氣，還看放冷後的變化，選出的米品絕對傑出。他說，精饌米至今辦理三屆評比，斗南越光米就連續三年獲獎，品質值得肯定。

胡忠一說，日本研究，吃優質米飯有助小朋友腦細胞發展，台灣的越光米比日本的更優質，不僅熱騰騰的吃起來香，放冷後還是Q彈好吃

斗南鎮農會總幹事張有擇也表示，農會長期配合政府推動TAP產銷履歷、CAS驗證、友善環境審驗等制度，減低農藥、減低肥料的使用，還投資3.2億元建構專業越光米精米工廠，就是因國人重視食安，要提高稻米的品質，讓國人吃得到健康好米。

斗南越光米是斗南鎮農會稻米產銷契作集團所生產，生產團隊成功克服越光米在台灣栽種根莖容易倒伏的特性，並調整田間管理、施肥及插秧的時程管控，方能掌握品質及產量。此次斗南越光米進軍超商，讓消費者除了能吃到加熱即食的檸檬奶油鮭魚飯糰，也有包裝米禮盒可選購。

(中時 )

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