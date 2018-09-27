550cc重機仍無法上國道 運輸學會點出關鍵原因

交通部尚未開放550CC以上紅牌大型重機上國道。圖為7月1日騎士串連全台重機上國道，警方攔查1部重機。（本報資料照片）

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重機團體爭取550CC以上紅牌大型重機上國道，交通部高公局去年委託中華民國運輸學會，針對安全、秩序、行為等指標，進行為期1年的檢核。檢核小組今公布總結內容，指出民眾對於保持「行車安全距離」與「行車安全間隔」的意識不足，建議政府加強教育宣導並於考照制度中落實，另重機是否開放上國道，關鍵在於社會溝通後取得共識。

運輸學會邀集相關大型重型機車團體、客（貨）運公會、交通部路政司、國道公路警察局、高速公路局、公路總局、運輸研究所及專家學者組成檢核小組，去年7月1日起展開為期1年的觀察暨檢核作業，分別於去年10月30日、今年1月30日、4月30日及7月30日，分別召開檢核會議，並於8月30日召開總結會議。

檢核小組指出，根據4季的檢核成果可發現，大型重機違規件數逐漸減少，顯示民眾的不良駕駛行為確有改善跡象，且期間並未發生任何死亡事故；不過，民眾對於保持「行車安全距離」與「行車安全間隔」的意識不足，未來政府應針對上述觀念加強教育宣導。

檢核小組表示，除進行教育宣導，也應改善考照駕訓制度，建議未來應將注意後方車輛、禮讓車道等納入考照制度中落實。考慮到大型重機與小汽車本屬不同運具，因此兩者間之統計數據必然有所差異，無法以相同基準進行比較，同時考量違規行為本質應為人而非車種，未來擬定的教育宣導教材，應以全體用路人為對象。

檢核小組建議，除從教育面改善，亦須加強執法面的強度與廣度，政府應當在個人隱私確保無虞之情況下，嘗試增加科技執法的取締項目與區域。

運輸學會強調，大型重機是否開放行駛國道的關鍵點，應是取得社會共識，共識來自於溝通，並非以小汽車與大型重機的檢核結果來比較。

(中時 )

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