賴清德要求加強查緝 嚴防非洲豬瘟

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非洲豬瘟無藥可治，但近來仍有民眾攜帶大陸的生肉產品入境。行政院長賴清德上午在行政院會表示，他已提醒要以「大敵當前」的最高警戒，盡一切可能做好防堵疫情入侵工作。包括財政部、陸委會、交通部、內政部及各地方政府全力配合農委會，持續加強邊境檢疫與查緝，強化對民眾防疫宣導，並透過航空公司、小三通航運業者，針對國人赴中及自中國入境台灣的旅客逐一落實宣導。

賴揆表示，目前中國感染非洲豬瘟的病例已擴及8個省。非洲豬瘟是豬隻急性、惡性傳染病，死亡率高達百分之百，且尚無疫苗、藥物可治療，一旦傳入我國，將對肉品產業衝擊甚鉅，唯一的方法僅有阻絕於境外。本人在8月9日的院會中即嚴肅要求農委會等相關部會要以「大敵當前」的最高警戒，盡一切可能做好防堵疫情入侵工作。

賴揆說，依農委會防檢局統計，自9月1日至23日，旅客違規攜帶中國豬肉產品入關案件即高達71件，其中甚至有從中國攜帶未經煮熟的豬肉產品入境，顯見民眾防疫意識仍亟待提升。為防杜非洲豬瘟病毒傳入，請財政部、陸委會、交通部、內政部及各地方政府全力配合農委會，不僅要持續加強邊境檢疫與查緝，更要強化對民眾防疫宣導，尤其應透過航空公司、小三通航運業者，針對國人赴中及自中國入境台灣的旅客逐一落實宣導。

賴揆並呼籲國人，切勿從中國攜帶豬肉及相關製品回國，以免違規受罰，並危害國內畜牧生產安全，請國人共同為防制非洲豬瘟盡一份心力。

賴揆在提醒防疫問題時，也對於防檢局副局長施泰華因心臟手術不幸過世，表達哀悼。「防疫工作非常辛苦，請林聰賢主委鼓勵同仁做好防疫工作」。

(中時 )

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