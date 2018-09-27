陸資違法來台 修法重罰2千5百萬

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行政院長賴清德今（27）日拍板《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，鎖定違法來台陸資，罰緩上限從60萬元，大幅提高至2,500萬元，並得連續開罰至改正為止，否則將停止、撤回投資，盼有效嚇阻違法來台陸資。

賴清德今於行政院會中指出，鑒於目前已有中國資金未經主管機關許可來台從事投資，影響我國資本市場秩序，本次修法檢討、修正相關裁罰規定，賦予主管機關得依違法情節輕重、比例原則及實務執行之彈性需求進行裁處，以完善法制規範，營造安定有序的投資環境。

陸委會副主委李麗珍今表示，2,500萬元的罰鍰上限，確實會與大幅獲利之違法陸資有差距，不過此次修法也新增限期改正，否則可要求其撤資，並得連續處罰至改正為止，相信可適用於大部分的案件，未來特殊案件可思考如何予以強化。

法務部次長陳明堂補充，根據《行政罰法》第18條，若違法來台陸資所得之利益，超過法定罰鍰最高額2,500萬元，相關機關可再加以裁罰，不受法定罰鍰最高額之限制。

《台灣地區與大陸地區人民關係條例》此次修正第93條之1，將陸資未經許可來台投資之罰鍰，由現行12萬～60萬元，修正為5萬～2,500萬元，主管機關可依違法情節輕重及比例原則，處以罰鍰。

為配合前項罰鍰額度之調整，調整其他違規行為，包含應申報未申報、違規轉投資、應辦理審定未辦理等之罰鍰，由6萬～30萬元，修正為5萬～250萬元；增訂陸資投資事業規避、妨礙或拒絕主管機關檢查者為裁罰對象。

另考量陸資投資人來台投資如有違規情節輕微之情事，增列主管機關得先限期命其改善，已完成改善者，免予處罰之規定。

(工商 )

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