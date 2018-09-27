專家指陸殲-20稱不上5代機 距量產還有距離

2018年09月27日 12:49 中時電子報 楊幼蘭

殲-20戰機

解放軍消息人士最近透露，殲-20隱形戰機的渦扇-15發動機很快就會準備好量產。

《商業內幕》（Business Insider）網27日報導，儘管《南華早報》（South China Morning Post）稍早的報導或許顯示，渦扇-15的研發跨越重大里程碑，但美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）「中國實力專案」（China Power Project）研究員福納樂（Matthew P. Funaiole）指出，如果殲-20與渦扇-15真的即將同時量產，那將會出現更多相關報導。

解放軍目前約有20架殲-20戰機服役，但裝的是較舊型的俄羅斯AL-31FN，或是渦扇-10B發動機，而這意味它們還不是第5代戰機。

南早5日報導，一名消息人士透露，年底前殲-20可望廣泛安裝渦扇-15發動機。為殲20量身訂做的渦扇-15發動機雖擁有尖端的單晶渦輪葉片，至今已研發數年，但問題主要在於發動機在最高速運轉時，渦輪葉片有過熱的狀況。

不過，消息人士表示，儘管還有些小問題，可是一旦殲-20更廣泛地使用這些發動機，相關問題應該能解決。

福納樂指出，有趣的是，渦扇-15竟然能這麼快就準備好量產。他說，南早的報導或許顯示，解放軍認為，新發動機已經出現準備好量產的重大里程碑。

(中時電子報)