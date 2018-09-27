藍批中選會出選舉奧步 綠委反嗆：看懂法條很難？

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中時

中選會今舉辦「107年全國性公民投票與地方公職人員選舉同日舉行投票相關事宜公聽會」，討論是否「公投綁大選」。國民黨立院黨團批評中選會意圖推翻條文將公投與大選脫鉤，出選舉奧步。民進黨團幹事長李俊俋回應，公投法規定公投成案6個月內有全國性大選，就該配合舉行，就依法做事，反嗆國民黨「看懂法條有這麼困難嗎？」

李俊俋說，公投本來就沒有規定要綁大選或不綁大選為必要條件，現在公投法的規定非常清楚，就是在公投程序完成的6個月內，有全國性大選，本來就應該配合舉行，「中選會有說要脫鉤了嗎？」法規現在是這樣，就依法做事。

綠委鄭運鵬則說，中選會從頭到尾都在提醒，如果公投要跟大選配合的話，要在日期截止前送案，反而是國民黨要迴避他們的公投案大量抄寫、死亡連署、改名之後連署但筆跡相同的問題。「國民黨迴避自己違法製造連署書，反而質疑中選會處理程序，這很奇怪。」

另外，國民黨團上午也舉行記者會，質疑促轉會以相關人士均已請辭負責為由，決議不提出進一步的追究責任與懲處名單，國民黨不能接受，將持續要求促轉會全面停止運作，預算全部刪除。

李俊俋說，國民黨如果要提出廢除促轉條例，或成立調查小組，都應該讓議事進行，等總質詢開始進行後自然可以提案，呼籲國民黨正式面對問題，不要無限上綱。李俊俋也說，事件相關人員不是離職就是調職，「還要追究什麼責任？難道因為這件事，就讓促進轉型正義停擺嗎？那對白色恐怖、二二八事件受害者該如何交代？」

(中時 )

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