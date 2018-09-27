女毒犯懷孕逃避服刑又續吸毒 監委申請自動調查

2018年09月27日 13:21 中時 鄭舲

監察委員田秋堇、王幼玲、林雅鋒指出，女毒犯以懷孕、生產，作為停止入監服刑的方式，有女毒品通緝犯為逃避入監服刑，15年來竟生下10名新生兒。令人憂心的是，這些女性毒品通緝犯懷孕期間還繼續吸毒，衍生胎兒、幼兒身心發展等問題，監委因此申請自動調查，釐清相關處理機制有無修正必要。

監委指出，按刑事訴訟法第467條明文規定，懷胎五個月以上或生產未滿二個月者，可停止執行徒刑或拘役。但經查有女毒品通緝犯為逃避入監服刑，竟於15年來生下10名新生兒，更令人憂心的是，這些女性毒品通緝犯於懷孕期間繼續吸毒，甚至有人生產前三小時仍在吸毒，對腹中胎兒傷害極為嚴重，出生後更衍生種種健康及社會福利等嚴重問題。

監委表示，母親若施用毒品，其死亡風險可能高於同樣施用毒品的父親，並容易生產低體重、早產、戒斷症候群、發育遲緩及智力受損的新生兒，且幼兒在進入學齡前，死亡風險增高2至5倍；此外，在毒癮家庭中成長的幼兒，也容易受到醫療保健不足、缺乏適當教養等問題，幼兒在這樣的成長環境中，特別容易受到傷害，可能加劇我國兒童虐待問題。

監委表示，究竟現行《兒童及少年權益保障法》及相關規定，對於毒品藥物暴露下的新生兒(含胎兒)，如何提供相關保障?有無足夠的社福及醫療照護資源？施用毒品的女性在停止執行徒刑或拘役期間，相關單位有無機制避免妨害胎兒或嬰兒成長？

此外，行政院未來四年投入100億元的反毒政策，是否解決問題？有無修正刑事訴訟法及相關規定必要？事涉我國幼兒權益保障，將進一步調查相關問題疑義，藉以釐清相關機關現行處理機制，以保護需要特別保護的幼兒，預防幼兒殘疾發生。

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(中時 )