新竹》遭文宣抹黑 徐欣瑩開記者會澄清

2018年09月27日 13:07 中時 莊旻靜

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩日前遭文宣（右）指她疑似曾入台聯黨，團隊出示前台聯黨主席蘇進強手寫聲明（左），澄清徐不曾入黨。（莊旻靜攝）

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩出示前台聯黨主席蘇進強手寫聲明，澄清不曾加入台聯過。（莊旻靜攝）

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩特別澄清她與妙禪、紫衣人毫無關係。（莊旻靜攝）

日前一份文宣在新竹縣散布，指民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩背叛一手栽培她的政黨，以及宗教涉入政治等，徐欣瑩27日召開記者會澄清，她確實向妙天禪師學禪21年，但是與妙禪、紫衣人毫無關係，且她6年前在國民黨以第一高票當選立委時，即在學禪，「當時沒被質疑」，怎麼今年就成爭議？

徐欣瑩強調，是否信仰宗教，是憲法保障人民的自由，副總統陳建仁是虔誠天主教徒，美國總統宣誓就職時須將手放在聖經上，「一個人信仰或不信仰，是個人自由」，國內不少政治人物都有自己的信仰，她也以過去的政績與資歷證實，她的信仰並未影響她的服務，不須以此作文章。

27日記者會中，徐欣瑩與多名不同宗教信仰者同台，徐欣瑩也說，民國黨被質疑是妙天黨，但其實黨內不少成員有各自的信仰，她對所有宗教，抱持一樣的尊重。徐欣瑩團隊也特別拍攝2支短片，回應徐欣瑩最常被人問的宗教問題，其中也放出徐欣瑩與各個宗教領袖的合影。徐欣瑩在影片中說，她學習打禪已經多年，在忙碌的工作中可以沉澱，這也是經科學實證過。

此外，徐欣瑩也指出，過去有不少人誤會她與妙禪、紫衣人有關係，但她也鄭重澄清，2人不曾接觸、毫無關係。該份文宣也指出，徐欣瑩疑似加入台灣團結聯盟（台聯），徐欣瑩27日也出示台聯黨前主席蘇進強手寫聲明澄清，她從未入黨。

徐欣瑩表示，關於政黨的部分，法律並未規定一個人參加政黨就不能離開，她從政以來，始終都忠於民眾，一直找尋為民服務、進步的更好方式，她強調，她「沒有對不起任何一個政黨」，也希望選舉回歸到討論政見、願景，希望端正選風。

(中時 )