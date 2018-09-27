MLB》大谷翔平揮出致勝轟 「明年要以打者身份幫助球隊」

天使隊大谷翔平本季第22轟出爐，助隊擊敗遊騎兵隊。（美聯社）

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中時電子報
/綜合報導

天使隊「雙刀流」大谷翔平本季雖因傷無法在投手丘貢獻己力，對於來年無法投球也感到失落，不過他表示，「會以打者身份盡力幫助球隊。」27日他果然以手中的球棒實踐諾言，不但擊出關鍵的追平安打，更揮出致勝轟，助隊以3比2擊敗遊騎兵。

大谷翔平本季本季受右肘傷勢困擾，9月初重返投手丘後，又被診斷出右手肘尺側副韌帶出現新的傷勢，醫療團隊建議大谷接受手肘韌帶置換手術，大谷翔平則決定以打者身份完成球季，將於下週進行手術。

大谷本季10場先發，51.2局投球被擊出38支安打、送出63次三振，留下4勝2敗、自責分率3.31的數據。打擊部分，27日賽前311打數擊出87支打含21發全壘打，打擊率2成80，不但刷新日籍球員新人年開轟數，更成為繼傳奇球星貝比魯斯（Babe ruth）後再有單季10轟5盜且5場先發投球的球員。

在大聯盟首個球季初試啼聲就有如此全面性的表現，如今卻因傷無法繼續在球場上表現自己，年僅24歲的大谷翔平難免對此感到失落，「對於明年不能投球這件事我很失望，但我會試著樂觀一點。」他說。

大谷下週才要動刀，目前並沒有確切的復出時程表，唯一能確定的就是他將無法在2019年站上投手丘。對此，大谷表示：「一般球員可能只能打擊或投球，沒辦法兩者兼顧，不過我很幸運，明年仍有機會以打者的身份回到球場，而到時我也會盡我所能地幫助球隊。」大谷翔平說。

27日大谷翔平持續在面對遊騎兵的比賽中以先發指定打擊第4棒身份出賽，他先在4局下擊出追平安打，8局下又揮出陽春炮（本季第22轟），天使以3比2在本場比賽首度收下領先優勢，終場天使就以1分差逆轉勝。

大谷翔平此役4打數擊出2安打包含1發全壘打，貢獻2打點，被三振1次，打擊率來到2成83。

(中時電子報)

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