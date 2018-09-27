古樸感不見了！金瓜石老街大崩壞 網友氣炸

有網友分享臉書「好想去喔」粉絲團圖片，留言說，「沒有特色的韓國小街道才要這樣搞，整個都毀了，要彩繪不會自己修母圖修修嗎?」。翻攝《爆怨公社》

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中時電子報

金瓜石擁有全台唯一的黃金博物園區，還有保存完整、古樸典雅的日式房舍，蜿蜒的巷弄、石階，譜出山城小調，令人嚮往，但最近有網友發現，金瓜石祈堂老街的店家被塗上藍色調，階梯手把變彩虹，雖吸引網美拍照，可是有網友覺得太崩壞，失去「老街意義。」

常發布美照的粉絲團「好想去喔」日前介紹金瓜石，po出圖文說，祈堂老街上開了許多商店，因此也有著「金瓜石銀座」的美名，房屋環山闢地而居，形成一幢幢依山勢興築的特殊景觀，蜿蜒的山城築起七彩階梯，替老宅老街增添新的文化色彩」。

沒想到該篇圖文，引起網友反感紛留言，「古樸靜謐感不見了」、「金瓜石又要毀了，破壞各地方鄉村該有的文化傳承想法。一味的追求所謂的網紅拍照點。然後剩下什麼？看看我們的廢煙道故往」、「知道為什麼金瓜石從繁華到沒落嗎？看到這篇我只想去日本度假」、「老街不就是應該盡力的去保有原先的風貌嗎？讓更多人知道她的歷史跟典故來吸引人嗎？到底是誰將好好的老街塗成這樣，就為了迎合現在流行的彩色階梯彩色街道？真心覺得醜爆了！老街都不老街了！」。

還有網友在《爆怨公社》分享網美po文，更怒吼表示，「沒有特色的韓國小街道才要這樣搞，整個都毀了，要彩繪不會自己修母圖修修嗎?」還有網友說，「這樣的金瓜石你還想去嗎？」、「還我金瓜石！原有的歷史塵印及文化堆疊的幽美，漆上低俗的五顏六色，這叫美？覆蓋歷久的沉美，眼前看到是觸目驚心的膚淺，哪個腦殘單位表現的如此淋漓盡致」。

(中時電子報)

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