免排隊！ 高鐵購票App增超商掃描取票

2018年09月27日 13:34 中時 王思慧

高鐵購票App增超商掃描取票功能，免去排隊操作機台時間。（資料照片）

台灣高鐵公司行動購票App「T Express」，即日起新增「便利商店快捷取票」功能。旅客透過24小時服務的高鐵網路訂票系統或「T Express」App完成訂票，憑訂位代號於App產生條碼，持手機在與高鐵合作的各大便利商店櫃台直接掃瞄結帳，即可迅速取得高鐵紙本乘車票，讓習慣透過便利商店付款取票的高鐵旅客，免去排隊操作多媒體機台的手續及時間。

高鐵公司表示，本服務初期先於統一超商門市辦理，其他合作業者將陸續加入服務行列。因部分業者特殊門市（如台鐵或高鐵站內門市）並無提供高鐵車票售票服務，若欲了解某一門市是否提供高鐵車票銷售服務，請洽各業者客服專線查詢。

高鐵公司特別提醒，購買敬老票、愛心票以及符合大學生優惠資格的旅客，於便利商店取票時，需攜帶有效證明文件，方能順利取票；同時，乘車時務必攜帶本人有效證件正本以備查驗。經查若身分不符或未攜證件者，除將補收票價差額外，高鐵公司得加收票價差額50%違約金。

高鐵公司統計，截至2018年8月止，「T Express」App下載量逾630萬次，2017年平均每月透過「T Express」訂購車票數超過130萬張，全年持手機票證進站搭車的旅客更超過520萬人。此次新增「便利商店快捷取票」功能，更使「T Express」線上、線下通路票務服務完整的無縫接軌，旅客憑手機操作便能直接在便利商店結帳、取票，輕鬆省時又便利。

(中時 )