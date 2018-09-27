馬蒂斯：未見美中兩軍關係出現根本性變化

2018年09月27日 13:15 中時 藍孝威

VOA報導，美國國防部長馬蒂斯說，美軍轟炸機飛越南海是幾十年來的一貫做法，因為那是公海。稍早前，美國防部一名發言人說，美軍的B-52型轟炸機這個星期在南海附近上空飛越，參與了定期安排的、在南海附近舉行的聯合作戰操練，目的是強化備戰狀態、增進與地區夥伴和盟友的聯合作戰能力。

北京暫時未對美軍這次行動直接做出反應，但是今年6月，在美國空軍兩架B-52型轟炸機飛越南海有爭議島礁時，大陸外交部稱這些飛機或艦船不會嚇倒中國保衛主權的決心。

馬蒂斯星期三（26日）被問到美國是否擔心派轟炸機飛越南海會激化與北京的緊張關係。他說不擔心。

馬蒂斯說：「假如是20年前，當他們還沒有在那些島礁上實施軍事化的時候，轟炸機飛越那裡不過是前往印度洋的路上，或者去跟地區的夥伴們合作。所以，這事很平常。」

此次飛越行動正值美中兩國軍事關係相當緊張之時。美國前不久宣佈因北京向俄羅斯採購軍事裝備而對中共軍方實施制裁。之後，大陸立即召回了當時正在美國訪問的海軍司令沈金龍，推遲了本來安排好的兩軍會談，並拒絕了美國軍艦下個月到香港靠港的申請。

馬蒂斯說，美陸兩軍關係發展正遇到障礙，但不認為兩軍關係發生了根本性變化。他說，美陸雙方都認識到，兩國需要維持彼此之間的戰略關係。

(中時 )