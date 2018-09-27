陳致中陷桃色風暴 阿扁質疑：舔耳案翻版

2018年09月27日 13:33 中時 柯宗緯 、 曾薏蘋

前總統陳水扁之子陳致中深陷桃色風暴，他27日透過「陳水扁新勇哥物語」臉書粉專PO影片反擊，再次澄清自己遭誤解，心情既無奈又痛苦，同時又指周刊報導文中「頭髮尖尖的男子」不是他，強調自己髮型不像幹譙龍。阿扁透過臉書幫腔，以自身例子說「阿扁從未到過澳門，卻被說成到澳門開查某11次」，質疑此事件難道又是「舔耳案」翻版？

陳致中駁斥周刊報導內文，女子指稱「頭髮尖尖的男子，我不認得他是誰」，但周刊指名道姓陳致中。陳致中認為，「我想在台灣，都會認得我的臉，不認得的是少數」，自己的頭髮4年來都長這樣，沒有尖尖的，或是像幹譙龍。

陳致中在影片中說，其實做候選人都知道，選舉過程有抹黑、謠言、放毒，無所不用其極，雖然已經習慣，但希望讓證據來說話，疾呼選民做致中最好的傳聲筒。

阿扁也替兒子助陣，「周刊這樣的接續報導黨中央是否將對致中開鍘，進而可能取消參選資格？是否更像極與年底大選連結的選擇性政治操作？！」

阿扁也用「小勇」身分說，選舉到了，各種抹黑抹黃的「選舉奧步」都紛紛出爐了！原本對外營業的酒吧，換了老闆後改成私人招待所，由於不對外營業，當天晚上葉君的朋友是在等開門，結果掰成「酒女迎阿中」！？在包廂所謂頭髮尖尖的男子根本不是致中，難道又是「舔耳案」翻版？

(中時 )