高齡社會民法修正 成年人依意願選監護人優先

2018年09月27日 13:21 中時 張孝義

高齡化社會來臨成人監護制度將產生重大變革，以往成年人的監護制度都是在成年人喪失意思能力後才啟動，未必符合受監護人的意願，法務部在民法部分條文修正草案中增訂「意定監護制度」，由受監護人在思能力還健全時自己約定監護人，替代法院依職權選定監護人，草案27日獲行政院會通過，將送立法院審查。

法務部這次修法的重點有10項，分別是：

一、 明定意定監護受任人得為監護宣告之聲請人；並增訂輔助人及利害關係人亦得為聲請人。

二、 明定意定監護契約之定義，並規定受任人為數人時，除約定為分別執行職務外，應共同執行職務。

三、 意定監護契約之訂立、變更採要式方式，須經由公證人作成公證書始為成立，且於本人受監護宣告時，始發生效力。

四、 法院為監護宣告時，於本人事前訂有意定監護契約，應以意定監護優先為原則，以本人所定之受任人為監護人。但有事實足認意定監護受任人不利於本人，或有顯不適任之情事，法院得依職權選定監護人，不受意定監護契約之限制。

五、 意定監護契約訂立後，當事人於法院為監護宣告前，得隨時撤回。監護宣告後，本人有正當理由，得聲請法院許可終止之；受任人有正當理由，得聲請法院許可辭任其職務。

六、 法院為監護宣告後，監護人共同執行職務時，監護人全體或監護人數人分別執行職務時，執行同一職務之監護人全體有第1106條第1項或第1106條之1第1項之情形者，法院得另行選定或改定監護人。另監護人中之一人或數人有上開條文所定情形，則視情形由其他監護人執行職務；或由法院解任後，始由其他監護人執行職務。

七、 意定監護人之報酬，倘當事人已約定者，自應依其約定；當事人若未約定，得請求法院酌定之。

八、 前後意定監護契約有相牴觸者，視為本人撤回前意定監護契約。

九、 意定監護契約約定受任人執行監護職務不受第1101條第2項、第3項有關監護人處分財產之限制者，從其約定。

十、 其他有關意定監護事項，準用成年人監護之規定。

法務部表示，高齡社會來臨，意定監護制度有建立的價值與必要性，也能夠減少身心照護及財產管理爭議，有助於正面維繫家庭關係及補充法定成年監護不足的問題。

(中時 )