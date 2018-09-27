駐紐西蘭前代表介文汲批：謝長廷是「外行中的大外行」

2018年09月27日 13:31 中時 陳建瑜

我駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，駐紐西蘭前代表介文汲今上廣播節目表示，他自始覺得若無妥善處理及明白公正交代此事，對在外館打拼的職業外交部士氣會有「毀滅性的打擊」。他還批謝長廷是「外行中的大外行」。他說，謝長廷從來就不是在辦外交，是「助」日代表。

對於駐日代表謝長廷宣示要幫蘇啟程討清白，介文汲說，「這是典型模糊焦點」，轉移注意力的伎倆，他對這種做法感到非常不齒，已犧牲一名優秀外交官，應該痛定思痛的檢討，還蘇處長公道。

介文汲強調，他絕對相信蘇啟誠是負責認真的外交官，非常有經驗，很多事情都知道怎麼處理，這「中間可能受到某種程度的冤屈」；他說，外交官可以承擔壓力，但很難承擔冤屈。

介文汲還批謝長廷是「外行中的大外行」。他說，謝長廷從來就不是在辦外交，是「助」日代表，時常替駐在國說話，回頭教訓國內不同意見的人，這是很離譜的事情。謝長廷以為這樣做可以獲得日本政府的感謝，換得未來更多好處，這是「大錯特錯」。

另外，對於駐泰代表童振源秘書林子揚任用爭議，介文汲表示，外交部所謂「機要性質的諮議」，這完全打亂基本常識，「大使就是大使、公使就是公使、機要就是機要、諮議就是諮議」，若有機要性質的諮議，那有沒有司長性質的部長？

後續爆發謝長廷子弟兵也同樣比照諮議任用，介文汲說，這樣做大家都看在眼裡，這是過去他在外交部時沒有看過的例子，這樣背景的人派到外館，對於外交同仁整體士氣是一大打擊。

介文汲認為，民進黨任用許多機要人員，是想趁此訓練自己的人才，這些都是蠻好的工作，一般人都要花上很幾年才能得到。他認識的很多年輕人都是一直在考外交特考，一年比一年難考。

對於目前的外交處境，介文汲說，他擔任過外交部研設會主委，掌管政策，深刻認知政策的重要性，除執行外交政策外，政策錯誤，「仗怎麼打都輸」，政策對，資源少都是勝的。民進黨政府上台後，宣傳很多，但實際來看，失去比得到更多。邦交國雪崩式斷交，對未來邦交國難以保持樂觀。

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(中時 )