電影《豬 Pig》贈票活動

2018年09月27日 13:21 中時電子報 中時電子報

豬PIG

★ 榮獲 第68屆柏林影展金熊獎 提名

★ 布宜諾斯艾利斯國際獨立影展提名 最佳影片

★ 西雅圖國際影展提名 最佳影片

★ 瑞士紐沙特奇幻影展提名 最佳影片

★ 香港國際電影節 官方入選

【分居風暴】柏林影后 萊拉哈塔米 主演

最瘋的惡作劇製造者 導演 馬尼哈奇奇 超狂喜劇

10月12日 聞豬色變

連環殺手屢次犯案 殺豬不眨眼 砍你頭代表你最紅

什麼！？豬頭不是我 沒人砍的最佳男「豬」角 走火入魔

為了證明我是最有才的導演 誓言一定要被斬首

2018年柏林影展 最狂最酷 的血腥黑色喜劇

關於劇情

人人都避「誅」唯恐不及，偏偏他搶當「待宰豬公」

一位被禁拍電影的黑名單導演，只能拍殺蟲劑廣告維生，連御用女演員都棄他而去，跑去拍他最大勁敵的電影，氣得他火冒三丈、大鬧片場；回到家中更是不得安寧，他和老婆關係日漸疏離，老母又拿槍亂射發神經，諸事不順搞得焦頭爛額；同一時間，城裡的導演接連被連環殺人魔斬首殺害，額頭被刻上「豬」字，他卻安然無事，連爛片導演都被遭殃了，怎麼自己頭還健在？他不禁納悶是不是自己已經過氣，才會被兇手忽略？最倒楣的是，逃過一劫的他卻陰錯陽差被認定是頭號嫌疑犯，網路傳得沸沸揚揚、社交軟體瘋狂轉載，為了洗淨自己冤屈，他想出一個驚天計畫來找出真兇，證明他的清白…

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)回答「《豬 Pig》10月12日 聞豬色變」

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2.贈票獎項： 2018/10/04(四) 21:00 地點│ 真善美劇院

◎ 得獎公佈：10/2下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

3.領票時間：10月2日下午2點起至10月4日下午5點，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

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(中時電子報)