網美必訪 日本新興「秋櫻」浪漫花海如夢似幻

2018年09月27日 13:33 中時 王思慧

埼玉縣「吹上波斯菊花田」的最佳觀賞期為10月中旬到10月下旬。（樂天旅遊提供）

九州大分縣「三光波斯菊園」最佳觀賞期從10月中旬到11月上旬。（樂天旅遊提供）

東京立川「國營昭和紀念公園」的波斯菊最佳觀賞期為9月中到10月底。（樂天旅遊提供）

隨著時序已邁入初秋，秋天的日本除了適合賞楓、賞銀杏，全國各地的「波斯菊花田」也是不能錯過的秋遊景點，也因為花型酷似櫻花，波斯菊在日本有「秋櫻」的美稱。從每年8月下旬開始一直到11月份，成千上萬的波斯菊在日本各地綻放。日本訂房網站樂天旅遊精選關東與九州的「人氣波斯菊花田」，讓打算秋天赴日旅遊的網美網帥們，不用遠赴歐洲，就能置身如夢似幻的浪漫花海。

樂天旅遊表示，位於崎玉縣鴻巢市的「吹上波斯菊花田」，為關東地區的人氣花海景點，6.3公頃的花田，盛開著1,000萬株以粉紅色與黃色為主色調的波斯菊，晴天時還可從花田遠眺秩父群山與富士山，附近更有長度約1,100公尺、全日本最長的紅色水管橋，多樣化的拍照美景，非常受到遊客青睞。

位於東京都立川市的「國營昭和紀念公園」是為紀念昭和天皇在位50年所建造，占地面積達180公頃，不僅四季皆可賞花，還規劃游泳池、兒童森林與日本庭園等遊憩景點，非常適合家庭與親子遊客。而每年從9月中旬到10月底的「波斯菊花祭」，都有將近550萬株波斯菊同時綻放。除了常見的黃色波斯菊，花中央有輪狀紋路的波斯菊品種也是一大特色。

位處九州大分縣中津市的「三光波斯菊園」，佔地約16公頃，為當地最具代表的秋日風情畫。每年10月中旬都有將近2,800萬株的波斯菊熱情綻放，「三光波斯菊園」也會舉辦波斯菊祭，以彩繪波斯菊為概念所營造的人物與圖案花海為最大亮點，獨樹一幟的花海奇景最適合拍照打卡。

生駒高原是九州宮崎縣的人氣景點，四季皆可遊，每逢秋天高原上都會盛放超過100萬株波斯菊，高原花海氣勢非凡，而9月下旬到10月下旬是波斯菊最佳觀賞期，並結合特產市集與當地美食攤位舉辦「生駒高原波斯菊祭」。此外，10月上旬的「夜之波斯菊」也是非看不可特殊景觀。

(中時 )