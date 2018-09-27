妥瑞氏生疑遭罵「你有病」跳樓亡 家長怒控校方不當管教

王生的母親在記者會上難過落淚。右為人本教育基金會執行長馮喬蘭。（黃世麒攝）

友善列印
中時

台北市某國中一年級王姓學生家長控訴，罹患妥瑞氏症的孩子，疑因校方管教不當，甚至被當面罵「你就是有病」，去年底於住處樓頂跳樓身亡，但北市教育局調查報告卻僅採信校方自行調查說法，家長27日出面希望替孩子討公道。

面對指控，北市教育局發布新聞稿回應，針對該案深感悲慟，事後隨即成立調查小組，並赴校約談校長、學務主任、輔導主任等相關人員，釐清案情，同時主動邀請另外3位輔導課後仍留在教室共同訂正作業學生，希望家長同意提供聯絡資訊，以利後續徵詢約訪事宜，但未獲家長同意提供任何聯絡資訊。

針對王姓學生家長提供疑似學校教師不當管教作為，亦透過人本教育基金會轉達陳情資訊，並多次要求學校釐清並提出說明，今年更4度舉行諮詢會議，啟動輔導學校機制，並請學校檢討策進輔導管教知能，加強輔特合作機制，落實正向輔導管教。

此外，王姓家長對該校長等相關人員提出業務過失致死訴訟，經檢方偵查終結獲不起訴處分。教育局強調，學校未發揮關鍵影響力與家長合力阻止憾事發生，深感悲痛，目前該生教組長已離職，學校亦適度調整主管人員職務，教育局會持續督導精進輔管教作為，以維護學生權益。

記者致電該校長、學務主任皆未接聽電話，暫時無法取得回應。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )

高齡社會民法修正 成年人依意願… 疑行車糾紛遭尋仇 BMW慘遭鎮暴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。