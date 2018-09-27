妥瑞氏生疑遭罵「你有病」跳樓亡 家長怒控校方不當管教

2018年09月27日 13:43 中時 林縉明 、 黃世麒

台北市某國中一年級王姓學生家長控訴，罹患妥瑞氏症的孩子，疑因校方管教不當，甚至被當面罵「你就是有病」，去年底於住處樓頂跳樓身亡，但北市教育局調查報告卻僅採信校方自行調查說法，家長27日出面希望替孩子討公道。

面對指控，北市教育局發布新聞稿回應，針對該案深感悲慟，事後隨即成立調查小組，並赴校約談校長、學務主任、輔導主任等相關人員，釐清案情，同時主動邀請另外3位輔導課後仍留在教室共同訂正作業學生，希望家長同意提供聯絡資訊，以利後續徵詢約訪事宜，但未獲家長同意提供任何聯絡資訊。

針對王姓學生家長提供疑似學校教師不當管教作為，亦透過人本教育基金會轉達陳情資訊，並多次要求學校釐清並提出說明，今年更4度舉行諮詢會議，啟動輔導學校機制，並請學校檢討策進輔導管教知能，加強輔特合作機制，落實正向輔導管教。

此外，王姓家長對該校長等相關人員提出業務過失致死訴訟，經檢方偵查終結獲不起訴處分。教育局強調，學校未發揮關鍵影響力與家長合力阻止憾事發生，深感悲痛，目前該生教組長已離職，學校亦適度調整主管人員職務，教育局會持續督導精進輔管教作為，以維護學生權益。

記者致電該校長、學務主任皆未接聽電話，暫時無法取得回應。

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(中時 )