阿聯酋航空與全球旅人歡慶德國啤酒節

2018年09月27日 13:36 工商 張佩芬

經濟艙旅客可以享受雞肉佐蘑菇醬與巴伐利亞酸菜。圖：業者提供

阿聯酋航空於德國啤酒節期間在機上供應寶萊納啤酒節專用啤酒。圖：業者提供

不論高空中或地面上，阿聯酋航空持續與全球乘客共同歡慶一年一度的德國啤酒節。自即日起至10月7日，搭乘阿聯酋航空各艙等的台灣旅客可在杜拜往德國航段上享受阿聯酋航空特製巴伐利亞風味的期間限定餐點。

德國啤酒節期間，賓客們可在阿聯酋航空A380機上貴賓室享受裝在傳統啤酒杯或是德式玻璃啤酒杯內的「寶萊納啤酒節專用啤酒（Paulaner Oktoberfestbier）」。寶萊納是德國啤酒節不可或缺的重要角色，兩百多年來持續為德國啤酒節提供鮮釀啤酒，亦是唯六得以在德國啤酒節上販售啤酒的供應商。阿聯酋航空今年繼續與寶萊納啤酒合作，為機上貴賓在四萬英呎的高空中帶來原汁原味的德國啤酒節盛宴。

除寶萊納啤酒外，頭等艙與商務艙的乘客可在阿聯酋航空A380機上貴賓室享受精選的巴伐利亞風味糕點與點心，包括椒鹽脆餅、德式年輪蛋糕（Baumkuchen）、李子酥粒蛋糕（Plum Streusel）、林滋蛋糕（Linzer cake）與沙河蛋糕（Sachercake）。台灣旅客們亦可在機上享受啤酒節特製的風味三明治，包括德式蝴蝶脆餅麵包佐水芹與雞蛋沙拉和火雞肉麵包捲，以上餐點皆會附上歐巴茲達乳酪（Obatzda）與鴨油（Duck Schmalz）抺醬。

除機上常規餐點外，搭乘頭等艙與商務艙的台灣旅客在杜拜飛往德國各地的航班上，可享受啤酒節期間限定機上美饌──紐倫堡雞肉香腸佐馬鈴薯泥、酸菜與黃芥末醬；經濟艙旅客可以享受雞肉佐蘑菇醬與巴伐利亞酸菜。

德國啤酒節的期間限定餐點除了在機上可享用之外，阿聯酋航空於德國的貴賓室亦將在啤酒節期間提供德國肉餅（Frikadellen）、巴伐利亞肉腸（Leberkäs）、慕尼黑白香腸（Weisswurst）、德式蝴蝶結麵包與歐巴茲達乳酪抹醬等供旅客在候機時享用。

阿聯酋航空所有艙等的旅客皆可享受由星級主廚準備的特色套餐，除了充滿各地特色的道地料理之外，阿聯酋航空亦致力為乘客各式季節性餐點，如聖誕節、農曆新年、印度排燈節以及穆斯林開齋節等。德國啤酒節餐點是往返德國航線限定的季節性餐點。

阿聯酋航空以飛行串接全球旅人與旅行目的地，阿聯酋航空亦是唯一以空中巴士A380每日執飛台灣與杜拜航線的航空公司。台灣旅客可以利用阿聯酋航空的全球飛行網絡，搭乘A380客機前往其杜拜樞紐短暫停留後繼續前往德國各地。阿聯酋航空每日有3個班次往返法蘭克福與慕尼黑，同時每日亦有2個班次往返杜賽道夫與漢堡。

阿聯酋航空自1987年起投入德國地區的服務，促進當地旅遊相關產業發展以及激發乘客們對旅行的無限想像。阿聯酋航空以其標誌性的空中巴士A380客機執飛法蘭克福、慕尼黑以及杜賽道夫航線，更於2018年10月29日起，以A380負責其中一班往返杜拜－漢堡航線的服務。

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