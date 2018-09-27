潭美將貫穿日本 北台灣慎防豪雨、長浪

潭美預計將直接貫穿日本，北台灣受其外圍環流影響，今起三天將有大雨至豪雨等級降雨。 圖／中央氣象局提供

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中颱潭美今起轉向且稍微加快的朝西北移動，氣象局預計在後天至下周一影響日本，琉球、九州、四國、關係等地受影響最劇烈。北台灣地區今天起三天受潭美外圍環流影響，北部、東北部地區有大雨至豪雨等級降雨，且今海邊已有出現長浪，明日浪高可能達6到9米。

氣象局預報員陳建安表示，潭美目前位於鵝鑾鼻東方880公里海面處，轉向後稍微加速，正以每小時6公里速度向西北前進，七級風半徑達250公里、十級風半徑達100公里。潭美尚有增強空間，預計會增至中颱上限，不排除再次轉為強颱。

氣象局預報顯示，潭美將會縱走直接貫穿日本，且各國預測一致，後天起影響琉球，下周日後九州、四國、關係等地都會受影響，近日赴日的民眾務必注意航班資訊與天氣狀況。

陳建安表示，潭美將在日本宮古島北轉，不會直接侵襲台灣，但台灣仍受其外圍環流影響，不過如果路徑又偏移仍可能發布海上警報。今、明、後三日北部、東北部地區受潭美外圍環流影響，會有局部陣雨狀況，降雨等級可能達大雨至豪雨等級。

另外今日北部、東半部、恆春半島已有長浪發生，明後兩天馬祖、綠島、蘭嶼地區也可能出現長浪，明天下半天到後天上半天總浪高最高，預計達6到9米。而因颱風所帶來的強風，沿海空曠地區會出現9到11級的強陣風，從事海上作業的民眾須特別注意。

(中時 )

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