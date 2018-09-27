三總成立國際醫療中心 未來協助救治友邦罕病患者

三軍總醫院今天成立國際醫療中心，邀請吐瓦魯國、貝里斯、海地共和國、索羅門群島、尼加拉瓜共和國、瓜地馬拉等6國大使共同剪綵。鄭郁蓁攝影

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軍醫局副局長張宏在典禮後與各邦交國大使賓一同舉杯慶祝。（鄭任南攝）（提醒您，飲酒過量有礙健康!）

為了加深友邦醫療協助，三軍總醫院今天成立「國際醫療中心」，邀請吐瓦魯、貝里斯等六國大使出席剪綵，未來將深化醫療援助工作、深化義診服務，並增加國際合作醫院醫師來台臨床教育培訓，並安排境外患者來台就醫，醫院表示，下周就將收治一名十歲的外蒙罕病孩童來台救治。

三總今天邀請吐瓦魯國、貝里斯、海地共和國、索羅門群島、尼加拉瓜共和國、瓜地馬拉等6國大使，以及諾魯共和國、巴拉圭共和國、駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處及臺灣法國文化協會等代表參加國際醫療中心剪綵。

三總醫療副院長兼執行長鄭書孟表示，過去院內即有和邦交國有各式醫療交流，而未來將擴大合作方式，從過去任務型暫時性的合作，改為常態式，如從過去一年數次，現改為一整年都有輪值醫師到尼泊爾訓練當地醫師，提供更友善的協助等。

鄭書孟舉例，例如近日已與北榮、中榮和諾魯合作，因諾魯飲食風俗習慣導致當地人民體質都偏重，三總的新陳代謝科將前往提供協助。另外，因外蒙天寒地凍，人民多有皮膚問題以及騎馬造成傷害，三總的骨科和皮膚科團隊也都將前往當地提供醫療協助。

三總國際醫療服務中心主任方文輝也表示，除了醫療技術，也會協助各種罕病救治，如下周就將收治一名來自外蒙古的十歲男童，該男童常常骨折，歷經十多次骨科手術後卻造成長短腳，研判可能是天生的成骨癒合不良，機率只有25萬分之1，台灣都不曾見過的罕病，評估光是手術與醫材就要50~60萬元，三總回全額補助。

此外，美國在臺協會(AIT)未來移至內湖新館時，可藉由該院先進的醫療設備與完善的照護體系，妥適治療與諮詢，提供高品質的健康照護服務。

(中時 )

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