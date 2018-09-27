台南山區偷埋3000多桶廢溶液 不肖業者還逼人頂罪

台南地檢署指揮專案小組，兵分17路進行搜索，查獲總數量達3000多桶廢溶液。(曹婷婷翻攝)

友善列印
中時
台南地檢署指揮專案小組，兵分17路進行搜索，查獲總數量達3000多桶廢溶液。(曹婷婷翻攝)
台南地檢署指揮專案小組，兵分17路進行搜索，查獲總數量達3000多桶廢溶液。(曹婷婷翻攝)

台南檢警查獲高雄大寮的允成環保企業社不只以合法掩護非法任意棄置，更以暴力手段脅迫他人出面頂罪，檢方指揮專案小組，兵分17路搜索，共傳喚、拘提14人到案，扣得大貨車1輛，並在關廟等區查獲3000餘桶廢溶液，訊問後，認歐姓負責人兄弟涉廢棄物清理法、恐嚇等犯罪嫌疑重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

玉井分局去年12月間，在楠西區發現有不肖業者將不明廢溶液以桶裝方式棄置在偏僻山區，疑洩漏地面，經查發現出面坦承犯案者，事實上，是遭歐姓負責人脅迫出面頂罪。

檢警追查，歐嫌是高雄市大寮區一家乙級事業廢棄物清除機構允成環保企業社的負責人，歐透過吳姓男子承租位在高雄市大寮區、屏東市工業路及屏東縣萬丹鄉等地的閒置廠房，再由胞弟擔任司機駕駛大貨車，從位在屏東縣枋寮鄉屏南工業區內科技公司 ，將未處理完成的廢溶液載運暫貯後，接著陸續將廢溶液載運至關廟、六甲、佳里、左鎮、楠西區等地掩埋或棄置。

檢察官陳竹君前天指揮專案小組百餘人，兵分17路搜索，共計傳喚、拘提14人到案，扣得大貨車1輛，並在關廟等區堆置及掩埋地點，查獲總數量達3000多桶廢溶液。檢方指出，這些廢溶液初步調查應是混合很多種類的溶劑，成分需進實驗室才能分析，同時也將深入追查本案土地汙染情況及有無共犯。

經檢方訊問後，認歐姓兄弟涉犯廢棄物清理法、恐嚇等犯罪嫌疑重大且有串證之虞，向台南地院聲請羈押禁見獲准，其餘9名被告均請回。

(中時 )

疑行車糾紛遭尋仇 BMW慘遭鎮暴… 吸金8千萬又經營地下期貨 2女主…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。