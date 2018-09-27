台南山區偷埋3000多桶廢溶液 不肖業者還逼人頂罪

2018年09月27日 13:54 中時 曹婷婷

台南地檢署指揮專案小組，兵分17路進行搜索，查獲總數量達3000多桶廢溶液。(曹婷婷翻攝)

台南地檢署指揮專案小組，兵分17路進行搜索，查獲總數量達3000多桶廢溶液。(曹婷婷翻攝)

台南檢警查獲高雄大寮的允成環保企業社不只以合法掩護非法任意棄置，更以暴力手段脅迫他人出面頂罪，檢方指揮專案小組，兵分17路搜索，共傳喚、拘提14人到案，扣得大貨車1輛，並在關廟等區查獲3000餘桶廢溶液，訊問後，認歐姓負責人兄弟涉廢棄物清理法、恐嚇等犯罪嫌疑重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

玉井分局去年12月間，在楠西區發現有不肖業者將不明廢溶液以桶裝方式棄置在偏僻山區，疑洩漏地面，經查發現出面坦承犯案者，事實上，是遭歐姓負責人脅迫出面頂罪。

檢警追查，歐嫌是高雄市大寮區一家乙級事業廢棄物清除機構允成環保企業社的負責人，歐透過吳姓男子承租位在高雄市大寮區、屏東市工業路及屏東縣萬丹鄉等地的閒置廠房，再由胞弟擔任司機駕駛大貨車，從位在屏東縣枋寮鄉屏南工業區內科技公司 ，將未處理完成的廢溶液載運暫貯後，接著陸續將廢溶液載運至關廟、六甲、佳里、左鎮、楠西區等地掩埋或棄置。

檢察官陳竹君前天指揮專案小組百餘人，兵分17路搜索，共計傳喚、拘提14人到案，扣得大貨車1輛，並在關廟等區堆置及掩埋地點，查獲總數量達3000多桶廢溶液。檢方指出，這些廢溶液初步調查應是混合很多種類的溶劑，成分需進實驗室才能分析，同時也將深入追查本案土地汙染情況及有無共犯。

經檢方訊問後，認歐姓兄弟涉犯廢棄物清理法、恐嚇等犯罪嫌疑重大且有串證之虞，向台南地院聲請羈押禁見獲准，其餘9名被告均請回。

(中時 )