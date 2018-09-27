政院通過民法增意定監護 同性伴侶適用

友善列印
中時

行政院會上午通過《民法》部分條文修正草案，同性伴侶將可適用。其中有關成年監護制度，新增「意定監護」選項，也就是在現行「法定監護」外，多一種選項。意定監護是指在本人意思能力還健全時，可與受任人約定，在本人受監護宣告時，受任人同意為擔任監護人，以替代法院依職權選定的監護人。

現行成年監護僅有法定監護，修法後新增「意定監護」。法務部在法案說明中指出，鑑於我國今年已進入高齡社會，隨著高齡人口的增加，須有更完善的成年監護制度，不止是「法定監護」而已。法案說明中雖未特別提及針對同性伴侶權益，但法務部次長陳明堂表示，對於同性伴侶也是選項的一部分。

陳明堂並說，所謂的「意定監護」，受任人並非完全不限制，例如說當事人選的是錯誤的，法院裁定時也會考量當事人的最佳利益，法院有一個把關機制，如果當事人選的是「阿里不達」的，法院也可以否決掉。

法務部解釋，現行成年人監護制度是在本人喪失意思能力後才啟動機制，無法充分符合受監護人意願；而意定監護制度，是在本人意思能力還健全時，本人與受任人約定，在本人受監護宣告時，受任人同意為擔任監護人，以替代法院依職權選定監護人，使本人於意思能力喪失後，可依其先前的意思自行決定未來的監護人，較符合人性尊嚴及本人利益，並完善民法監護制度。

法務部並說，這次修正新增「意定監護制度」是在「最小變動成年監護制度」並兼顧「尊重本人之意思自主」的原則下，為尊重本人的意思自主，法院為監護宣告時，在本人事前訂有意定監護契約者，以意定監護優先為原則。

(中時 )

駐紐西蘭前代表介文汲批：謝長廷… 台中》挨批改善空汙只靠喝豬血湯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。