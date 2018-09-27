政院通過民法增意定監護 同性伴侶適用

2018年09月27日 13:43 中時 張理國

行政院會上午通過《民法》部分條文修正草案，同性伴侶將可適用。其中有關成年監護制度，新增「意定監護」選項，也就是在現行「法定監護」外，多一種選項。意定監護是指在本人意思能力還健全時，可與受任人約定，在本人受監護宣告時，受任人同意為擔任監護人，以替代法院依職權選定的監護人。

現行成年監護僅有法定監護，修法後新增「意定監護」。法務部在法案說明中指出，鑑於我國今年已進入高齡社會，隨著高齡人口的增加，須有更完善的成年監護制度，不止是「法定監護」而已。法案說明中雖未特別提及針對同性伴侶權益，但法務部次長陳明堂表示，對於同性伴侶也是選項的一部分。

陳明堂並說，所謂的「意定監護」，受任人並非完全不限制，例如說當事人選的是錯誤的，法院裁定時也會考量當事人的最佳利益，法院有一個把關機制，如果當事人選的是「阿里不達」的，法院也可以否決掉。

法務部解釋，現行成年人監護制度是在本人喪失意思能力後才啟動機制，無法充分符合受監護人意願；而意定監護制度，是在本人意思能力還健全時，本人與受任人約定，在本人受監護宣告時，受任人同意為擔任監護人，以替代法院依職權選定監護人，使本人於意思能力喪失後，可依其先前的意思自行決定未來的監護人，較符合人性尊嚴及本人利益，並完善民法監護制度。

法務部並說，這次修正新增「意定監護制度」是在「最小變動成年監護制度」並兼顧「尊重本人之意思自主」的原則下，為尊重本人的意思自主，法院為監護宣告時，在本人事前訂有意定監護契約者，以意定監護優先為原則。

(中時 )