台中》挨批改善空汙只靠喝豬血湯 盧秀燕陣營：惡意曲解

2018年09月27日 13:50 中時 陳世宗

盧秀燕團隊發言人吳皇昇（左二）說，豬血湯至少提升小民經濟，林佳龍空汙無法解決、經濟也陷於困頓。（陳世宗攝）

選戰進入倒數計日！民進黨市議員邱素貞等27日質詢時，批國民黨台中市長參選人盧秀燕改善空汙只靠「喝豬血湯」，不知盧委員是空氣清淨機這麼厲害！市長林佳龍說，改善空汙不能政治化。盧秀燕團隊發言人吳皇昇說，豬血湯至少提升小民經濟，林佳龍空汙無法解決、經濟也陷於困頓。

台中市議會27日市政總質詢，綠營市議員邱素貞、翁美春、蕭隆澤、張芬郁、謝明源、陳淑華等，輪番痛批藍營市長參選人盧秀燕是「佛系候選人」，面對空汙問題提不出方法，不管郝龍斌還是蔣萬安到台中，只能喝豬血湯。

林佳龍指出，各界須誠實面對空汙議題，但不能政治化，也不能栽贓與抹黑，不斷講述錯誤資料，將使空汙議題無法理性對話，「這會讓人很挫折」；過去製造問題的人應該要好好跟社會道歉，也不能怪解決問題的人，政治應該有基本道義。

盧秀燕團隊發言人吳皇昇說，林佳龍面對空汙無法解決。有網友說：「我們都呼吸一樣的空氣，只有林佳龍住在28樓抗空汙豪宅，他呼吸的空氣跟台中市民不一樣。」究竟是誰在乎空汙，誰在打假球逃避市民的真實感受，相信市民的智慧判斷。

吳皇昇強調，民進黨籍議員有誤解，或是被林佳龍慣用「貼標籤」手法所誤導！盧秀燕早就提出多項具體原則，包括停止中電北送、不改善空汙就停（撤）發機組執照、反空汙公投、向台電求償等；希望民進黨議員勿成為林佳龍錯誤資訊或惡意操作下的犧牲品。

(中時 )