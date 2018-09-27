全球經濟波動 陳建仁要新創業掌握關鍵保持領先

2018年09月27日 14:01 工商 崔慈悌

副總統陳建仁今天表示，近年來全球政治經濟波動，這種動盪對企業運作和創新發展既是風險，也是機會。隨著這波景氣加溫，他期勉新創圈要掌握這個關鍵時刻，讓台灣的產業繼續保持領先。

陳建仁今天出席全球創業大會開幕典禮暨主場論壇，觀賞台灣傳統藝術文化、以及用創新方式盛大演出的霹靂布袋戲表演。

陳建仁致詞時表示，相信大家都已感受到近年來全球政治經濟的波動，而這些動盪對企業運作和創新發展既是風險，也是機會。

他說，過去一年，台灣政府不僅持續鼓勵創新，讓產業啟動結構轉型，更透過法規鬆綁、引進國外投資等具體政策，來推進台灣的經濟成長。經濟部首次爭取到在台北主辦以「智慧物聯創新社會」為主軸的創業大會，印證台灣的創新技術能量，在全球經貿網絡的重要性。

今天的活動是由民間和政府共同主辦，並針對當前創新議題，邀請國內外各個領域的專家業者進行交流，讓台灣能夠在物聯網、人工智慧、區塊鏈、智慧城鄉、醫療照護等各個領域引領技術發展，確保產業的戰略地位。

陳建仁指出，藉由這場活動的舉辦，台灣、韓國、印度、泰國、印尼、紐西蘭等國家，在昨天共同簽署了「gAsia Pass創業數位公民卡」，這是由台灣所倡議的跨國合作架構，不僅呼應了「新南向政策」的發展方向，也是幫助台灣的新創業者可以透過這樣的機制平臺，來鏈結亞太區域的資源。

為了鼓勵創新創業，政府已放寬銀行對創投事業持股比率上限，由5％提高至100％，並修正《公司法》、《金融科技發展與創新實驗條例》（金融沙盒）、《產業創新條例》與《藥事法》，讓創業家擁有更多發揮空間。

「林口新創園」國際創業聚落也在9月18日開幕，未來將作為國際鏈結的基地，讓全球新創跨域合作，陳建仁認為，這種由民間發起、並由政府支持的跨國合作模式，就是未來各國發展創業創新的趨勢。

他說，政府不只是希望台灣既有的產業能藉此創新翻轉，更希望在這波數位經濟浪潮下，可以站穩利基點，善用跨國整合資源，創造新創商機。隨著這波景氣加溫，他也期勉新創圈要掌握這個關鍵時刻，讓台灣的產業繼續保持領先。

(工商 )