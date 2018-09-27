梅根變髮成「東方女生的最愛」！招牌波浪捲不再

2018年09月27日 14:14 中時電子報 何宜玲

梅根「黑長直」新髮型亮相

自從梅根嫁入英國皇室以來，時尚造型備受外界關注。過去她都是以一頭招牌的波浪長捲髮，曝光在媒體面前。但是從最近公開亮相的照片看來，她已經改成了「黑長直」新髮型。作為東方女生都相當喜愛的經典造型，「黑長直」依然經得起時間考驗，也深獲梅根賞識。

根據美國《時人》雜誌(People)報導，梅根與她的先生哈利王子日前在羅浮堡大學(Loughborough University)，參加一項鼓勵及培育年輕選手成為教練的公開活動中，不斷甩動一頭「黑長直」的秀髮，讓她再度成為鎂光燈焦點。

梅根擺脫招牌波浪捲髮，近日以「黑長直」新髮型與哈利王子一同現身。(圖/美聯社)

Meghan Markle’s VERY awkward response when asked if she's been watching the new season of Suits https://t.co/6GDKUGpPIt pic.twitter.com/DNDFpc2zZk — The Sun (@TheSun) September 26, 2018

這項鼓勵年輕人成為下一代運動員的體育活動中，梅根以褲裝出席，並搭配輕鬆、俐落的新髮型，與其他年輕選手共同參與傳球練習。雖然她與先生哈利王子一起現身活動現場，但是大家隨即把目光鎖定在梅根的「黑長直」頭髮上，因為梅根似乎讓招牌波浪捲消失了。

報導介紹說，實際上，梅根正在使用一種「角蛋白」護髮療程，每次護髮時間需要2-4小時左右，單一療程大約花費350美元，折合台幣約1萬元左右。而這也是梅根秀髮絲絲分明、柔順飛揚的小秘密，因此她每次出現在螢光幕前總能吸引大批民眾的關注。

(中時電子報)