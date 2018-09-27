吸金8千萬又經營地下期貨 2女主嫌百萬交保

2018年09月27日 14:12 中時 許哲瑗

享悅財務顧問股份有限公司負責人楊男、魯女、文女等6人，涉嫌以每年可得最高利息48％、每口8萬3千元為誘因吸金，短短一年半非法吸金高達8千萬元，並經營地下期貨，代操期貨交易保證金15億元，新北地檢署昨依違反銀行法、期貨交易法約談集團相關成員共5人，漏夜偵訊後，今諭令主嫌楊男限制住居，合夥人魯姓女友、操盤手文女均以100萬元交保。

檢警調查，楊男、合夥人魯姓前女友和操盤手文女等人，以每年可得最高利息48％、每口8萬3千元為誘因，再以「勝率極高、高額獲利」為噱頭，承諾下線人員可獲得些許佣金，讓投資者先「試試水溫」，一年之後再把錢和利息歸還，透過朋友拉朋友的方式，吸引不少投資客上門。

直到去年五月，受害者拿不回頭資金才得知被騙，楊男和魯女分家，繼續跟25歲文女、王性操盤手等人經營地下期貨，自2015年11月至今年5月，短短一年半，代操期貨交易保證金金額約15億元，初估非法吸金共8千萬逾元，集團成員還在 LINE群組PO出名車照炫富。

新北地檢署26日上午指揮法務部調查局新北市調查處偵辦，兵分六路前往涉案人員位於新北市、台北市等公司和住著搜索，查扣交易資料、本票、帳戶存摺、電磁紀錄等物證，約詢5名被告、4名證人共9人到案，查扣登記在文女名下的限量車款賓利GT SPEED、保時捷各一輛。

經檢方漏夜偵訊，今（27日）凌晨諭令主嫌楊男限制住居；合夥人魯姓女友和操盤手文女均以100萬元交保、王男則以20萬交保；另兩名黃姓、陳姓共犯則5萬元交保。

(中時 )