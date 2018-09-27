高雄》民進黨「每日一黑」韓國瑜嗆：禿頭不怕拔毛放馬過來

國民黨韓國瑜抽到第一演說號次，民進黨陳其邁站在後方等候。(劉宥廷攝)

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中時電子報

根據媒體最新民調，高雄市長選舉，民進黨陳其邁支持度34%，國民黨韓國瑜32%，呈現五五波。民進黨最近對韓國瑜砲火猛烈「每日一黑」，韓今日受訪回嗆，不要再去傷害侯友宜和盧秀燕，「我禿頭不怕別人拔毛，民進黨我正式向你挑戰，放馬過來!」

民調顯示高雄市長選情膠著，本來能躺著選的民進黨政二代陳其邁，被國民黨韓國瑜追到民調只差2％，國民黨台北市議員候選人羅智強也說，在誤差範圍內，韓國瑜等於追平陳其邁。民進黨高雄市9席立委，26日在立院聯合舉行記者會，批評韓國瑜。

韓國瑜今日受訪時針對民進黨抹黑一一回嗆，民進黨秘書長洪耀福昨說韓國瑜有如打拳賣膏藥的拳頭師傅，「看起來全部數，出來較量一下，就不行了」。韓國瑜回酸洪「講了那麼多，插一把扇子就能當現代諸葛亮了!」洪不是才說他落選要選國民黨黨主席，怎麼又說他花拳繡腿呢?

韓國瑜說，民進黨哪個縣市選情告急，說的話就特別重特別多，根據這個，高雄市的民調已經五五波了，所以洪耀福一直對高雄指指點點。

至於陳菊攻擊賭場議題，韓國瑜說，賭場從來不是他這次選舉的政見，從來沒有白紙黑字，大聲疾呼他支持賭場。但高雄經濟蕭條，鱿其旗津去年觀光人口調了一百萬，因此他急得不得了，想要蓋免稅區，讓所有外地來觀光客有一個採購天堂，因此想要高雄藍綠立委合作團結起來讓旗津享用《離島建設條例》，如此旗津可以變成全區免稅，帶動觀光，這議題會碰到賭場，若碰到旗津居民就必須要討論，這是他的重點，不是說要設賭場。

針對賭場議題，韓國瑜抨擊陳菊也曾有相似的議題，批評民進黨從來都雙重標準，韓國瑜在今日受訪時表示，民進黨碰到選戰「每日一黑」，禿頭的不怕別人來拔毛，民進黨每天抹黑非常無聊，不要搞這些五毒教、偷雞摸狗的招式，正規的打嘛!

韓國瑜說，陳其邁和民進黨的招數就是希望把他扣住流氓、菜蟲、黑道、色情狂的大帽子，就是想要黑他，但「偏偏我的五官很端正，我完全不怕，再說一遍禿頭不怕別人拔毛，我心中大無畏。」他更豪邁喊話「不要傷害侯友宜盧秀燕，民進黨我正式向你挑戰，放馬過來！」

(中時電子報)

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