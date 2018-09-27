隱瞞離婚與母親身份 新科烏克蘭小姐遭撤銷后冠

新科烏克蘭小姐后冠得主薇若妮卡（圖中央），卻在奪冠後不久、因隱瞞婚姻狀態和子女資訊，遭到主辦單位除名。（圖/Miss Ukraine官網）

友善列印
中時電子報

據美國線上新聞（AOL）報導，被外界視為美豔模特出產國的烏克蘭，日前選出今年度的烏克蘭小姐（Miss Ukraine），由年僅23歲的薇若妮卡（Veronika Didusenko）奪得后冠。但這個美夢來得快、沒想到去的也快，當地媒體指出、薇若妮卡疑似因為向主辦單位隱瞞，自己不僅曾離婚、還有一個小孩的事實，遭以違反選拔規定而撤銷其后冠榮譽。

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2018年新科烏克蘭小姐選拔賽。

此決定一出，薇若妮卡的社群網站隨即湧入大批粉絲，不僅痛批主辦單位作法粗糙、並聲援薇若妮卡才是真正的冠軍。但主辦單位的態度也相當強硬，不但第一時間發布聲明撤銷她的資格，並在文件上表示，「根據大賽定下的規矩，任何想要角逐烏克蘭小姐的佳麗，報名時都必須符合以下兩項限制：一、沒有孩子；二、現在/過去都沒有結婚。這是與其他大賽相同的標準，以符合下一階段的國際大賽規定。」

宣布烏克蘭小姐后冠得主時，薇若妮卡（圖中央）與其他佳麗激動地抱在一起。（圖/Miss Ukraine官網）

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#backstage#80sfashion

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外型亮眼且身材姣好的薇若妮卡，目前任職於烏克蘭的青年愛因斯坦組織（Young Einsteins organization），平時也不吝於在自己的Instagram上分享火辣和美豔的照片，但照片卻似乎不見她的孩子。報導中指出，薇若妮卡似乎在報名參賽文件中，隱藏了她4歲兒子的存在，雖然不少粉絲都認為，主辦單位過於「小題大做」，但規定就是規定，不只適用於烏克蘭、也適用於更上一層的國際大賽。

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Вчера состоялась защита благотворительных проектов финалисток «Мис Украина 2018»🎊 В жури: Богдан Юсыпчук - Украинский кино- и театральный актер, модель, обладатель титулов «Мистер Украина 2014» и «Mister Sea World 2018». Участвовал в TOP-10 Mr. World 2014, где получил звание "Мистер Конгениальность". Судья проекта «Модель XL»💁‍♂️ Известный украинский дизайнер Юлия Айсина💥 Николай Тищенко - известный ресторатор, телеведущий и шоумен, ведущий «Ревизор Украина», участник «Танцы со звездами 2018»✨ Мисс Украина-2016, TOP-10 конкурса талантов Miss World 2016, участница «Танцы со звездами 2017», ведущая «Зірковий спорт» на 1+1, член жюри конкурса «Мисс Украина» - Александра Кучеренко👑 @missukraine_official #missukraine2018

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也因為薇若妮卡失格，讓主辦單位宣布，評審將另行商議、並在9月30日當天公開宣布，本屆烏克蘭小姐的接任佳麗人選，將於12月代表烏克蘭、前往大陸三亞舉辦的世界小姐大賽（Miss World）。而薇若妮卡也發文感謝所有支持和力挺她的粉絲，此事也為她帶來大批粉絲數，也許未來「塞翁失馬、焉知非福」呢！

(中時電子報)

文章來源：Miss Ukraine is stripped of her crown after pageant officials discover she's a divorced mother

文章來源：Miss Ukraine 2018 stripped of title after contest discovers she is divorced mother

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