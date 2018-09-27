落實聯合國永續發展 蔡英文：台灣會堅定走下去

2018年09月27日 14:41 工商 崔慈悌

台灣近年參與國際組織屢屢受挫，蔡英文總統今天意有所指的表示，過去兩年多來，台灣在落實聯合國永續發展目標上，付出了許多心力。排除了台灣的永續，也不會是這個地球的真正永續「這條路，台灣會堅定地走下去」。

中央廣播電臺90周年，昨天以「永續」為主軸，與國際廣播協會一起辦理「亞太永續發展」國際論壇。蔡英文致詞時表示，此次也是國際廣播協會首度來台舉辦年會。對於國際廣播協會堅持媒體人追求自由平等和真理的精神，長期以來大力支持台灣，她表達由衷謝忱。

央廣是台灣最早進入網路和行動載具的媒體之一，近年來也全力投入外語節目影音化的轉型工程。除了協助友邦國家建立或維修廣播系統，也與國際重要媒體持續交流合作。央廣製播的東南亞語言節目，也成為政府推動新南向政策和服務新住民，非常重要的平臺之一。

蔡英文表示，擴大台灣國際參與，這兩天的論壇，就是最好的開始。面對全球永續發展議題的挑戰，來自國內外的學者專家、媒體工作者及政治人物，串聯起來，一起發聲、尋找解決方案。

她說，過去兩年多來，台灣在落實聯合國永續發展目標上，付出了許多心力。前年，我們成立了「行政院能源及減碳辦公室」，定期檢討溫室氣體的減量。去年，我們發表了首部「國家自願檢視報告」，展現推動永續發展的決心。

目前行政院國家永續發展委員會已研擬「台灣永續發展草案」，要讓各項施政更切合目標。蔡英文指出，台灣每一年，都比前一年，向目標推進。

為達到目標，蔡英文表示，我們也積極建立國家新經濟模式，透過「5加2產業創新計畫」，致力發展太陽光電和離岸風電，帶動台灣能源和產業轉型。另外，在「前瞻基礎建設計畫」也特別編列綠能建設預算，加速產業創新。

她強調，台灣的努力也不分政府和民間。上個月「永續發展目標聯盟」甫成立，這個集結產官學研及非政府組織的交流平台，將帶來更大的推動能量。

蔡英文指出，我們不只在國內推動永續發展，也協助友邦國家面對氣候變遷的挑戰。「我們的信念很簡單，地球不分你我，只有台灣的永續不是永續，同樣的，排除了台灣的永續，也不會是這個地球的真正永續，這條路，台灣會堅定地走下去」。

(工商 )