台灣將向美國採購價值476億元農產品

2018年09月27日 14:02 中時電子報 劉屏/華盛頓27日電

我國農產貿易業者準備向美國採購價值美金15.6億元（約合新台幣476億元）的農產品，26日在美國國會山莊與美方簽署意向書。

今年6月間，台灣組成了歷來最大規模代表團前來華府，參加「SelectUSA」（選擇美國）投資高峰會。本周，台灣的黃豆進口業者組團訪問華府，美東時間星期三下午在國會與美方業者舉行採購意向書簽署儀式暨酒會。11位聯邦參、眾議員見證簽約儀式並先後致詞表達肯定之意。

駐美代表高碩泰表示，我國與美國長期維持緊密堅實的農業經貿關係，自1993年起至今，台灣年年都高居美國農產品前7大出口市場；去（2017）年台灣自美國進口的農產品約為美金37億元，占全部進口值的1/4。他說，近20年來，前後11個訪美團的採購總值高達美金320億元，彰顯雙方數十年的厚實夥伴情誼，更落實我國政府及業界致力促進雙邊經貿互利關係及區域繁榮發展。

此次「農產品貿易赴美友好訪問團」由台灣植物油製煉工業同業公會理事長、台灣福壽實業董事長洪堯昆擔任團長。在高碩泰及美國國會議員見證下，洪堯昆與美國黃豆出口協會理事柯旺（Wade Cowan，代表美國黃豆出口協會）簽署意向書，我方承諾在2018年及2019年共採購黃豆1億4千4百萬蒲式耳（約合390萬公噸），價值約為美金15.6億元，比去年承諾的採購金額增加30%。

觀禮的美國聯邦參、眾議員分別致詞，不少人還接受台灣媒體訪問，無不力挺台灣，也紛紛強調雙邊經貿合作，並說這樣的合作有助於台灣的消費者，也有助於美國農民。洪堯昆則告訴新聞界，美國黃豆品質好，價格合理，訪團盡力使台灣的消費者得以享受最優質的美國農產品。

洪堯昆等一行結束華府之行後，將分別前往明尼蘇達州、愛荷華州等地訪問，與當地政要及業者討論各項農業貿易相關議題，預計下（10）月2日返國。

(中時電子報)