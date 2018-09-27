增加員額！蔡英文：3年內全國增聘2500位老師

2018年09月27日 14:31 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天頒發「師鐸獎」給予獲獎老師，重申政府會持續改革教育，給老師們更完善的制度與支持。並把國中每班的教師員額，從2人提高到2.2人，3年內全國一共會增聘大約2500位老師。「這有助於減輕老師們兼行政的負擔，讓大家更專注在教學現場」。

蔡英文總統今天上午出席「107年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」親頒「師鐸獎」，由於明天是教師節，蔡英文致詞前先向現場和全國的老師們說「教師節快樂」。

蔡英文指出，她也曾經在大學任教10多年，常想起過去當老師的心情。「我一直認為，老師是一個很有挑戰性的工作，因為我們不只是依賴經驗來教學，更要根據學生的回應來調整腳步、不斷地成長」。

雖然教書是一項不簡單的工作，不過蔡英文認為，有時候結合了老師的智慧，再加上學生的想像力，就可以激發創新，培育出能夠開拓未來的人才。「對我來說，這是當老師很重要的成就來源。」

她舉例，像是來自澎湖縣石泉國小，今年獲得師鐸獎肯定的洪進益老師，發揮創意，把魔術、桌遊以及時下流行的「密室脫逃」解謎遊戲都融入數學教學中，讓孩子不但不會害怕數學，還多了參與互動、表現自己的機會。

另一位師鐸獎得主、曾經獲得2000年雪梨奧運舉重銅牌的郭羿含，她在屏東擔任教練，除了教導技能，更把選手的安全、健康以及生涯發展，擺在優先的位置來思考。「好的教練，也必定是一個好的老師」。

她說，最近行政院剛核定「優秀運動選手輔導方案」，未來會協助更多運動員，退役後能夠轉為專任教練，繼續來栽培年輕的選手。

不論是離島的孩子、運動選手還是技職學生，因為有用心的老師，他們的人生因此出現更多選擇機會，也能夠在上一代累積的基礎上，去追求創新和進步。這就是教育的意義。

蔡英文強調，政府要做的，就是持續改革教育，給老師們更完善的制度與支持。新學年開始，教育部的「教師專業發展支持系統」全面上路。現在，老師們可以根據專業領域或職業生涯階段的不同需求，組成專業學習社群，政府會提供行政及人力支援。

前2年教師節她提過的行政減量，蔡英文指出，教育部也陸續做出調整。大型評鑑現在簡化了，各級學校的調查資料平台也逐漸整合，降低重複的填表、填報作業。

她說，我們也回應教師團體的期待，把國中每班的教師員額，從2人提高到2.2人。再搭配偏遠地區學校增加的師資，3年內，全國一共會增聘大約2500位老師。

蔡英文強調，這些改變，或許都不是很顯眼。不過教育改革就像教育工作一樣，比起短期的刺激，更注重長期累積下，潛移默化的改變。「我要勉勵教育部的同仁，持續來落實改革」。

(工商 )