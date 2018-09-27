台灣高鐵APP購票 開放超商快取

台灣高鐵行動購票App「T Express」即日起新增「便利商店快捷取票」功能。圖／台灣高鐵提供

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台灣高鐵（2633）今（27）日宣布，行動購票App「T Express」即日起新增「便利商店快捷取票」功能，只要透過網路訂票系統或「T Express」App完成訂票，憑訂位代號於App產生條碼，持手機在與高鐵合作的各大便利商店櫃台直接掃瞄結帳，即可取得高鐵紙本車票，節省排隊操作多媒體機台的手續及時間。

台灣高鐵表示，開放「便利商店快捷取票」功能，提供「T Express」線上、線下通路票務服務完整接軌，旅客憑手機操作便能直接在便利商店結帳、取票，服務初期先於統一超商門市辦理，其他合作業者將陸續加入服務行列，部分業者特殊門市（如台鐵或高鐵站內門市）並無提供高鐵車票售票服務。

台灣高鐵提醒，購買敬老票、愛心票以及符合大學生優惠資格的旅客，於便利商店取票時，需攜帶有效證明文件，方能順利取票；同時，乘車時務必攜帶本人有效證件正本以備查驗。經查若身分不符或未攜證件者，除將補收票價差額外，得加收票價差額50%違約金。

台灣高鐵行動購票App「T Express」自2011年推出以來，持續開發各種創新功能，致力滿足旅客多樣化的行動購票需求，今年獲得被譽為設計界奧斯卡的德國紅點獎-「傳達設計獎」榮耀肯定。

據統計，截至今年8月為止，「T Express」App下載量逾630萬次，去年平均每月透過「T Express」訂購車票數超過130萬張，全年持手機票證進站搭車的旅客更超過520萬人。

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