市議員為民請命 要市府速為民打流感疫苗

台中市議員邱素貞（中）等人，27日在議會聯合質詢時，關心今年流感疫苗何時開打？（陳世宗攝）

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天氣逐漸轉涼，正進入流感的流行期。台中市議員邱素貞、陳淑華、翁美春、謝明源、蕭隆澤、張芬郁27日在議會聯合質詢時，關心今年流感疫苗何時開打？台中市政府衛生局代理局長陳南松表示，往年都是10月1日開打，今年因國際疫苗菌株改變，從10月15日開始接種，校園接種則是從11月1日開始。

台中市議會27日進行市政總質詢，市議員邱素貞首先關心台中登革熱疫情，她說，台中市近年來都沒登革熱的病歷，不過今年到目前為止，已經累積72例登革熱確診病歷，高居全國第一，而且其中超過40例，都是來自開心農場。她質疑是不是因為過去沒有病例，今年太過輕忽，導致疫情一發不可收拾。

邱素貞表示，宣導防治登革熱資訊是否不足，也導致民眾擔心消毒會受到健康會受到威脅，出現寧可被罰款，甚至下跪哀求防疫人員不要進入屋內消毒的情況發生。同時也聽說在消毒的過程中，有多位消毒人員出現身體不適送醫的情況，目前這些辛苦的防疫人員現在的狀況如何?

張芬郁指出，「預防勝於治療」是抑制疾病不變的道理；她說，社區裡的醫護專業人員皆有高度的防疫知識，但卻因權責問題無法主導防疫工作，因此未來應規劃放權讓這些專業人員可於預防階段即佔居主導地位。此外，政府衛教預算一向偏低，違背預防勝於治療精神，她主張提高衛教預算，讓政府、民眾更有子彈防禦傳染病的侵襲。

陳南松說，登革熱其實每一年都有，但過去都是境外移入，像這種案例，衛生單位就會立即進行防治。今年本土性登革熱台中市總計有72例，其中和開心農場有直接間接相關的45例。目前開出舉發單的有43張，其中只有一張因拒絕防疫人員進入，遭到開罰6萬元，其餘都是開罰3千元。台中市的疫情目前已經穩定了，只有出現零星的個案。

環保局長白智榮強調，登革熱在防治期間，最辛苦的就是第一線的防疫人員，這段時間發生有三位同仁在化學防治過程，身體不適就醫，後打完點滴就回家休息，隔天也馬上回到工作岡位。此外，市府也會加強防護的裝備，且無上限。

(中時 )

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