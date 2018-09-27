杏仁營養超高 研究：可代替早餐 對這二種人更好

研究顯示，杏仁營養高，可代替早餐。(達志影像)

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中時電子報

杏仁可以代替早餐?根據研究，杏仁含有健康含量的脂肪、蛋白質、維生素E和鎂，對不吃早餐的人來說，杏仁是不錯的選擇。研究人員更認為，杏仁對高血壓或腰圍大的人益處更大。

《元氣網》綜合《健康報網》、英國《每日郵報》報導，美國加州大學美熹德分校博士Rudy Ortiz帶領的研究團隊，對73名經常不吃早餐的大一新生進行研究，團隊將學生分成兩組，30名學生連續8周每天吃56克杏仁，共320卡路里，另35人每天吃5片全麥餅乾，共338卡路里。

團隊並要求所有參與學生，保持他們的飲食和鍛煉方法，研究初始、4周和8周後，再進行血漿採樣和體重測量。雖然二組學生體重都增加，但都在正常值範圍。

研究結果，與吃餅乾的學生相比，吃杏仁的學生2小時後血糖水準更低，胰島素抵抗率低34%。當一個人的細胞停止對激素反應時，就會產生胰島素抗體，這是糖尿病的早期徵兆。這項研究結果，已發佈在《營養》雜誌。

參與研究的學生認為，每天吃杏仁比吃餅乾更有吸引力。研究人員說，食用營養豐富的零食比典型的碳水化合物零食更受歡迎。Ortiz博士表示，對於那些不吃早餐的人來說，杏仁是不錯的零食選擇。研究人員更認為，杏仁對高血壓或腰圍大的人益處更大。

(中時電子報)

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