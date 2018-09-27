基隆雨災疏濬 環保局清出46噸淤泥

基隆市8、9日遭逢豪大雨，造成全市多處積水，環保局對此進行全面清淤作業，共清出了重量達46公噸的淤泥。（張穎齊翻攝）

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基隆市8、9日遭逢豪大雨，造成全市多處積水，環保局對此進行全面清淤作業，共清出了重量達46公噸的淤泥。（張穎齊翻攝）

基隆市8、9日遭逢豪大雨，造成全市多處積水，環保局檢視水溝排放情況，全面進行清除及消毒作業，針對7個行政區的道路側邊溝渠，進行疏濬及消毒，清除淤泥重量達4萬6470 公斤，其中光廟口周邊就清出2萬公斤淤泥，淤泥量十分可觀。環保局表示，盼做好清疏，確保市民生命財產安全。

環保局表示，9 日進行疏濬清淤，分別清出仁愛區仁二路及愛三路地下道560 公斤，成功一路光一路及南榮路300 公斤，暖暖區八堵路及水源路100 公斤，中山區復興路及新西街2300 公斤，安樂區安一路基金一二三路、武聖街、武隆街600 公斤，中正區義一二路、信三四五路550公斤。

10 日在仁愛區仁二路及愛三路地下道清出450 公斤，成功一路光一路及南榮路310 公斤，中山區新西街620 公斤，中正區義一二路、信三四五路320 公斤。

其中，11 日則光在仁愛區仁三路廟口夜市就清了2萬500 公斤淤泥，另外成功一路光一路850 公斤，仁四路孝一路1420 公斤、八堵火車站前及鐵路涵洞2760 公斤，七堵區自強路3000 公斤，中正區和豐街560 公斤，中山區中平街400 公斤，信義區信二路4060 公斤，安樂區安樂路二段6810 公斤。

此外，環保局還針對仁三路廟口夜市、仁二與愛四路口、新西街207 巷及自強路淹水處進行消毒，做好溝渠清疏作業，維持排水系統功能正常，藉此保上市民的生命財產以及安全。

(中時 )

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