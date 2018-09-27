慎選營養品很重要 正妹營養師傳授3步驟

衛生福利部基隆醫院的正妹營養師林函儀（右）提醒民眾，食用營養補充品牌前應做到「看、聽、聞」3步驟，可以防止誤食劣質品。（張穎齊翻攝）

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衛生福利部基隆醫院的正妹營養師林函儀（左）提醒民眾，食用營養補充品牌前應做到「看、聽、聞」3步驟，可以防止誤食劣質品。（張穎齊翻攝）

知名營養補充品牌亞培安素出現變質、結塊情形，有6款產品已在全台下架多達264萬餘罐，事件爆發之後，造成不少消費者恐慌，擔心無法找到合適的營養補充品。衛生福利部基隆醫院的美女營養師林函儀提醒民眾，食用前應做到「看、聽、聞」3步驟，可以防止食用到劣質品。

基隆醫院營養室主任張皇瑜指出，對於仰賴營養品的民眾而言，營養補充品不僅能幫助補充營養，更能成為治療的最佳輔具，但近日卻爆出有營養補充品變質而下架的問題，使得消費者產生不安，擔心無法找到合適的營養補充品，進而對於該如何選擇適當產品產生疑慮。

「免緊張！」衛生福利部基隆醫院營養室團隊表示，在本院治療的病人，所接受的管灌治療餐及飲食，是以自製的天然管灌配方或其他廠牌的配方來取代。民眾若自行選購營養補充品時，食用前應做到「看、聽、聞」三步驟，可以防止食用到劣質品。

林函儀說明，「看」是先目視檢查外包裝及罐頭有無膨脹或變形，因為在運輸過程中有碰撞導致變形，微生物容易進入而讓營養品變質；「聽」則是開罐前先搖勻，確認產品混合均勻，若在搖晃時沒有流質聲，則應開罐時注意；至於「聞」，就是開罐後先倒入乾淨的容器，除了查看有無果凍狀，也要聞聞是否有異味。

林函儀說，除了液態的營養補充品外，市面上也有許多粉狀似的營養品能夠做替代，粉狀營養補充品在質性上較穩定不易變質，建議民眾不管食用哪種營養補充品，民眾可先至醫院營養諮詢門診或專科醫師諮詢，選擇對自己或家人最好的調配比例及食用時機，更能達到營養補充的功效。

(中時 )

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