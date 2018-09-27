退休教師圓夢 62歲錄取公職

2018年09月27日 15:25 中時 林欣儀

為圓夢、也希望當兒子的榜樣，62歲、退休多年的林建郎5年前重拾書本，決定投入公職考試，即便被監考官誤認為是陪考的，他也不在意，今年順利錄取電力工程普考，接下來還要持續拚年底的電機技師特考，他說，希望透過取得技師資格、把自己這電機半桶水裝滿。

從事教職32年的林建郎原本在霧峰農工教授電機科目，他說，因曾聽前輩提及「考過電機技師才算真正精通電機」，深感自己只是「半桶水」，7年前從教職退休後，幾經思考，決定「將半桶水裝滿」，5年前毅然投入書本、希望考到電機技師資格圓夢。

「藉由考試督促自己，希望抓住青春尾巴、學好電機！」林建郎說，一開始都自己念書，雖然當了多年老師，但許多新知識是以前沒讀過的，5年來考了不下10次，前面4年每次拿到試題、大約只有一半看懂，去年下定決心到補習班加強自我。

透過補習班老師的教學，林建郎學習的範圍更多元，但他說，因為年紀不小、記憶力大幅衰退，以前聽懂後約可記得1、2個月，現在則1至2天就忘了，後來聽補習班老師的建議，拿著筆記天天看、到後來幾乎看到前面自然知道後面的內容，這次普考時、8成題目都看懂。

成績出爐，電力工程普考錄取分數為57.83、林建郎考到59.17分，他笑說，這些考試都是拿來練手的，接下來11月的電機技師特考才是真正目標，希望今年一舉圓夢，也是考給兒子看。

(中時 )